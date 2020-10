Biscutinu di Paolina : les canistrelli 100% corses, distingués par le collège culinaire de France

​Tout débute avec la recette des canistrelli au vin blanc de mamie Denise. C'est grâce à cette transmission familiale que l'ajaccienne Pauline Taupin-Femenia et son mari Jérôme, se lancent en 2017 dans l'aventure U Biscutinu di Paolina, des canistrelli traditionnels revisités. "C'était un pari pour nous, d'abord on a commencé par faire très peu de biscuits que l'on commercialisait à la station essence Ceccaldi. Mais très vite on a eu énormément de bons retours, il y a eu un effet boule de neige. Alors on a décidé de varier les goûts."



Si bien qu'aujourd'hui, U Biscutinu di Paulina propose un large panel de 20 saveurs sucrées. Du spéculos, à la crème brûlée, le pain d'épice, Cannelle-miel et citron, Caramel beurre salé et éclats de pralin en passant par les traditionnels noisette de Cervioni et le chocolat... il y en a pour tous les goûts et bonne nouvelle, sans oeuf et sans beurre, même les végétaliens peuvent se régaler avec.



Pauline propose aussi une gamme salée herbes du maquis, roquefort noir, parmesan, tomate origan, oignons confits à déguster comme des croutons en salade, pour la soupe ou tout simplement pour l'apéritif.



Jusqu'au Saint graal



Inspirée par un producteur reconnu par le collège culinaire de France, Pauline a décidé de proposer sa candidature. "Cette idée a commencé à prendre un peu de place dans ma tête. J'ai tenté le coup en me disant que de toute manière je n'avais rien à perdre et ma candidature a été acceptée du premier coup."



L'association qui cherche à distinguer la transparence du fait-maison, l'origine et la qualité des produits ainsi que le savoir-faire professionnel ne s'est pas trompé. U Biscutinu di Paulina propose des canistrelli artisanaux loin de la production industrielle "dans les meilleurs jours j'en confectionne 15kg", assure-t-elle. Par ailleurs, elle utilise des produits de qualité issus au maximum de l'agriculture insulaire comme du vin blanc corse, des noisettes de Cervioni, du miel de son voisin apiculteur, des agrumes de maraichers locaux qu'elle confit elle-même. "Ce label de qualité je le dois aux commerces qui me font confiance depuis deux ans maintenant."

Mami Denise peut être fière de sa petite fille.