Billard : le BlackBall a désigné ses champions à Bastia

La salle du Corsica BlackBall à Furiani était le théâtre de cette ultime journée entre le club bastiais Corsica BlackBall et l’Association Billard Ajaccien. Les deux seuls clubs qui pratiquent cette discipline sur l’île.Le BlackBall, parfois appelé billard anglais, billard pool ou 8 pool, se joue sur une table rectangulaire à 6 poches avec 14 billes de couleur, 7 rouges et 7 jaunes, une bille noire portant le numéro 8 et une bille d'impact blanche. La partie est remportée par le joueur, ou l’équipe, qui, après avoir empoché les 7 billes de sa couleur, empoche la bille noire en dernier.Le BlackBall est pratiqué dans l’intimité en Corse avec deux seuls clubs : le Corsica Black Ball de Bastia , créé en 2015, dont la présidente est Christèle Chacone et l’Association Billard Ajaccien du président Luc Catta. Au total une quarantaine de licenciés également répartis dans les deux clubs dont les activités sont régies par la Ligue Corse de billard présidé par Jean-Philippe Auvert.Le championnat, en raison de la pandémie, n’a débuté cette saison qu’en décembre et ce week-end marquait donc sa clôture !« Cette dernière journée était très importante car qualificative pour les championnats de France qui vont se dérouler fin juin à Agen » souligne Jean-Do Fiorentini du Corsica BlackBall (notre vidéo). « Trois titres étaient à décerner parmi la quarantaine de participants : champion de Corse individuel, vétéran et par équipe ».Le week-end prochain, tout ce petit monde se retrouvera de nouveau pour cette fois des qualificatifs aux qualificatifs pour les Championnats du Monde. « Cette année c’est la France qui accueille les Championnats du Monde et ils se dérouleront à Albi au mois d’octobre » précise le président de la ligue Jean-Philippe Auvert. « C’est une année exceptionnelle. Le vainqueur en individuel sera en lice avec les vainqueurs des autres ligues pour décrocher une place aux championnats du monde ».Si la crise a eu un impact négatif sur le billard, notamment chez les jeunes, la Ligue va repartir de l’avant pour booster le BlackBall avec des Journées Porte Ouvertes et des sensibilisations dans les établissements scolaires.Individuel : Frédéric Molle (Corsica BlackBall)Vétéran (+ 40 ans) : Frédéric Molle (Corsica BlackBall)Equipe : Corsica BlackBall 1 (Jean-Do Fiorentini – Frédéric Molle – Jean-Philippe Auvert – Laurent Michard – Didier Da Silva)Doublette : Fernando/Christophe (AB Ajaccien).A noter que Jean-Do Fiorentini, vice-champion de Corse, représentera la Corse en individuel, avec Frédéric. Molle qui participera dans les trois catégories qu'il a remportées.