"Bikingman" : Clémence et Jacques Raffi, les Corses qui parcourent 1 060 kilomètres à Oman

- Comment se lance-t-on dans un tel défi ?

- En avril 2019, mon père et moi fêtions nos 30 et 60 ans. Pour cette occasion nous voulions nous lancer un challenge, alors nous avons participé au Bikingman Corsica : une course de 700 kilomètres à vélo. Cette expérience nous a beaucoup plu alors on a décidé de se lancer dans la course à Oman pour récolter de l'argent pour l'association insulaire Stella Zitellina. Un kilomètre était égal à 1€. Paul-François Colonna D’Istria, un autre Corse a fait également la course avec nous. Grâce à cela et à une cagnotte en ligne nous avons pu récolter près de 3 000€



- Comment s'y prépare-t-on ?

- On s'entrainait régulièrement mon père et moi. Lui habite à Paris donc il s'exerçait sur un vélo d'appartement et moi en roulant 70, 80 km en Corse. Pendant le mois de janvier j'ai fait 1 500 km. Je ne suis pas une cycliste professionnelle, j'ai commencé à m'y mettre il y a 5 ans seulement, lorsque mon père a changé son vélo et m'a donné le sien. Avant cela j'avais fait quelques triathlons, deux fois le tour du cap mais je n'avais jamais parcouru plus de 140km. Notre but était de terminer la course, pas de faire un temps record. 88 heures à l'arrivée, on était contents.



- Quels sont vos plus beaux souvenirs ?

- Il y en a tellement ! Je pense que c'est l'arrivée au sommet Djebel Shams après 400 kilomètres parcourus en 26 heures. Notre traversée du désert était aussi magique avec un débouché sur la mer et ma mère qui était bénévole sur la course qui nous attendait au checkpoint numéro 2. Il y a eu vraiment beaucoup d’émotions. Les habitants d'Oman ont fait preuve de beaucoup d'hospitalité.



- Il y a eu des moments difficiles ?

-Oui et ils ont été nombreux. Je pense que le plus difficile a été l'ascension du sommet Djebel Shams en trois heures et demie sous 40 degrés. C'est l'un des cols les plus durs au monde à grimper avec des pentes à 20%. Sur toute la course nous avons parcouru 9 300 mètres de dénivelé. Nous avons roulé de grosses portions d’autoroute la nuit. La fatigue était bien présente. Pour mon père aussi ça a été compliqué car il a souffert d'une tendinite au genou qui ne l’a pas quitté sur plus de 300 kilomètres.



- Comment fait-on pour ne pas craquer dans ce genre de situation ?

- On pense aux personnes handicapées qui elles ne peuvent pas faire ce qu'on est en train de réaliser. On pense aussi à l'argent qu'on va pouvoir ramener pour l'association. Nous n'avons jamais eu envie d’abandonner car on imaginait souvent la joie et la fierté à notre arrivée. Avec du recul, c'est fou comme le cerveau oublie la difficulté et la douleur. On ne retient que les bons moments.



- Que faut-il pour réussir le "Bikingman" ?

- Je dirais de la motivation. Si je l’ai fait tout le monde peut le faire, il faut juste rouler régulièrement pour finir la course.



- Un prochain défi en perspective ?

-Nous devions faire à nouveau en avril le Binkingman Corsica mais à cause du Coronavirus il a été annulé. On s'est inscrits pour octobre prochain. Je rêverais de les faire tous et de découvrir les pays à vélo. En attendant on continuera l’entrainement.