BikingMan Corsica : sous haute tension en plein couvre-feu et confinement

Au départ de Biguglia, chaque aventurière et aventurier devaient tenter de rallier les deux checkpoints de la course (CP1 : Porto-Vecchio, CP2 : Porto) en traversant le Parc Naturel Régional, la boucle de Palombaggia, les cols de l’Ospedalle, Bacinu, le pays Ajaccien, la côte ouest de l’île puis le Cap Corse.

Deux jours avant le départ de la course, la mise en place du couvre-feu a changé les règles de l’épreuve pour les participants et l’organisateur. L’obligation de s’arrêter chaque soir de 21h à 6h du matin a pimenté l’épreuve d’exploration sportive en la transformant en un « Corsica Express » en référence aux règles du jeu télévisé Pékin Express. Une véritable course contre la montre s’engageait, à chaque fin de journée, pour pouvoir trouver un hébergement sur le parcours de la course.

En plein milieu de l’épreuve, l’annonce gouvernementale du confinement a imposé un rythme infernal aux participants qui n’avaient pas encore rejoint la ligne d’arrivée. Malgré ce contexte sous « haute tension », 99 finishers sont parvenus à rejoindre Biguglia avec des souvenirs plein la tête.

Le BikingMan Corsica a reçu le label de réassurance sanitaire « Safe Corsica » développé par l’Agence de Tourisme Corse.





Un podium français et des conditions climatiques extrêmes

Anthony Duriani (1er Solo – catégorie homme) est parvenu à compléter les 850 kilomètres et 15.000m de dénivelé positif du parcours en 55h15min.

Nathalie Baillon (1ère Solo – catégorie Femme) a complété l’épreuve sportive en 59h08min.

La première équipe : Bruno Laval et Julien Merle est arrivée en 73h38min.

Les conditions climatiques ont été extrêmes avec le froid automnal dans le parc naturel régional, les averses qui sont tombées sur les 2 premiers jours de l’épreuve et le vent puissant sur la côte ouest de l’île.