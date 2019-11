Biguglia : un Tzek Cumedia Show hilarant !

Le Tzek Cumedia Show regroupe des comédiens amateurs de 17 à 73 ans, des élèves de l’atelier théâtral dirigé par Jacques Leporati, alias Tzek. Autant dire que la palette d’humour est très large. Les ateliers ont lieu les mardis et jeudis de 18 à 20 heures pour les adultes (une vingtaine), les mercredis de 10h à 12h pour les enfants (une dizaine) et de 14 à 16 heures pour les ados (une dizaine). Les sketches, une quinzaine, ont été écrits par Tzek mais aussi par l’ensemble de la troupe. «L’important c’est de se faire plaisir et de s’amuser » souligne Tzek.

Ce vendredi 22 novembre sera une grande première pour ces apprentis comédiens, bluffants d’ailleurs tant ils ont du talent, de se produire sur la grande scène du théâtre de l’espace culturel (450 places). Un spectacle (1h30 environ) délassant, hilarant, décapant….

CNI a assisté à l’une des répétitions