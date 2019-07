Biguglia : Les randonneurs égarés étaient rentrés par leurs propres moyens

Rédigé par C.-V. M le Dimanche 21 Juillet 2019 à 10:28

Nous avons relaté l'intervention samedi soir des pompiers du GSMP et de l'hélicoptère de la Sécurité civile sur les hauteurs de Biguglia, à proximité de la chapelle Sant'Andria, pour porter secours à deux jeunes gens de 19 et 20 ans qui se disant épuisés et égarés avaient fait appel aux moyens de secours. Durant l'opération, qui s'est poursuivie pendant un bon moment, la mère de l'un des deux jeunes gens a appelé les services de secours pour signaler qu'ils étaient rentrés par leurs propres moyens. Sans visiblement avoir prévenu qu'ils avaient retrouvé le bon chemin.

