Biguglia : Le collège Campo Vallone ont célébré les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale

8 Mai 1945 - 8 mai 2025… Voilà 80 ans l’armistice mettant fin à la Seconde Guerre mondiale était signée.

Ce lundi 5 mai, Yannick Decombes, principale du collège de Biguglia, entourée des élèves des classes Delta, du Parcours artistique Danse, du Parcours Citoyen et des élèves du Dispositif Ulis, a prononcé un discours de bienvenue aux différents au premier rang desquels avaient pris place Randolph Lawrence, ministre conseiller aux Affaires culturelles de l’ambassade des États-Unis à Paris et Vanessa Tiersky, déléguée aux affaires culturelles du Consulat général des États-Unis à Marseille. Les un s et les autres ont pu ainsi découvrir une exposition intitulée « Les Ricains» réalisée par Dominique Taddei et Jean-Michel Casanova, auteurs du livre We’Corsicans, et le travail des élèves des classes DELTA, un projet élaboré sur 3 ans. DELTA, car, durant la guerre, une unité des forces spéciales américaines se dénommait « Delta Force ». Plusieurs films en font d’ailleurs écho.





Des échanges ont suivi sur le thème « Partager des valeurs communes », avec deux ateliers

Le 1er, intitulé « Ne pas perdre la mémoire », consistait à commémorer et échanger autour des 80 ans de la libération de l’Europe. Y ont pris par notamment Dominique Taddei, Jean-Michel Casanova, Mme et Mr Macia, enfants de l’officier navigateur américain Herb Macia, Marguerite Mondoloni, présidente de l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre de Haute-Corse, Jean-Pierre Cabut, secrétaire général du Souvenir Français de Haute-Corse, le représentant du Délégué militaire départemental de la Haute-Corse.

A partir des témoignages recueillis auprès de leurs arrière-grands-parents, les élèves ont pu échanger avec les acteurs des associations mémorielles du département. Randolph Lawrence et Vanessa Tiersky ont quant à eux présenté la place qu’occupe la Seconde Guerre Mondiale dans l’enseignement aux USA et comment se préparent les commémorations des 80 ans.





Lors du second atelier, «Liberté, égalité, fraternité et paix : un héritage à défendre », ont été évoquées les formes de collaborations militaires entre Alliés pour défendre des valeurs démocratiques communes. La Base aérienne 126 de Solenzara, base OTAN au cœur de la Méditerranée, était représentée par le colonel Christophe Pamart, la capitaine Maria-Antonia Buroni et le capitaine Rious.

Randolph Lawrence et Vanessa Tiersky ont évoqué les actions communes de maintien de la paix et le lien Armée- Jeunesse aux USA. L’atelier comprenait aussi une belle rétrospective sur les femmes depuis 1945 : « Bye bye les Pin-Up….. Hello les femmes engagées ». Enfin Hélène Franceschi et Sabrina Kacer, référentes Égalité Filles-Garcons au collège, ont présenté un jeu sur les statistiques.

La journée s’est poursuivie par la projection du documentaire « Les Américains et la Corse dans la Deuxième Guerre Mondiale » et s’est achevée par une séquence « Poésie commémorative » et des chants.