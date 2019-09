Le mardi 8 octobre prochain, ce sera la rentrée des ateliers « Paroles & Bien être » de la



Marie Do Balagne à Calvi.



Chaque 2ème mardi du mois, l'équipe de La Marie Do Balagne, Dany, Patricia et Laura,



organise ces ateliers entièrement gratuits pour les personnes atteintes d’un cancer et leur



accompagnant.



Une parenthèse de douceur et de convivialité, une journée (repas inclus) pendant laquelle

le patient est accueilli dans un espace unique d'écoute, d'échange et de prise en charge du

corps et de l'esprit par des professionnels qui se mettent gracieusement au service des

personnes touchées par le cancer et leur accompagnant.



Tous les mois, des ateliers collectifs et des soins individuels différents sont proposés. Ainsi,

les patients bénéficient de soins capillaires, du visage ou des ongles, de réflexologie, de massages, de relaxation, de conseils médicaux, de soutien psychologique.





INSEME VINCEREMU





Vous êtes professionnels de santé, de soins de support, de confort, professionnel de la



beauté ? Vous êtes disponible une ou deux demi-journées par an ?



Vous souhaitez participer à nos ateliers, mettre un peu de votre énergie, de votre temps au



service des autres, apporter votre contribution à une cause légitime et importante ?







REJOIGNEZ LE COMMANDO DE LA MARIE DO !



Devenez partenaire, bénévole, adhérent ou ami de La Marie Do.



Soutenir La Marie Do, c'est agir pour la vie



Participer à La Marie Do, c'est lutter contre le cancer



Adhérer à La Marie Do, c'est aider des malades et leurs familles



Faire un don à La Marie Do, c'est faire progresser la recherche





Qui sommes-nous?



La Marie Do est une association contre le cancer



- 100% Régionale

- 100% bénévole

- Mobilisée pour une cause universelle

- Soutenue par des partenaires exceptionnels

- Engagée sur des actions concrètes en Corse

- Forte d'un soutien populaire sans précédent

- Contrôlée et certifiée pour sa gestion 100% transparente



Contact:

Pour tous renseignements ou réservations: 06 85 59 29 76