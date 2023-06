Bien vieillir : la Collectivité de Corse présente son projet de Gérontopôle

En partant du constat que la population de l'île connaît un vieillissement progressif, la Collectivité de Corse a décidé d'agir en mettant en place un gérontopôle. Cette initiative vise à accompagner les seniors dans leur maintien à domicile en mettant à leur disposition les services médicaux et sociaux nécessaires. En regroupant tous les acteurs impliqués, cette nouvelle structure favorisera la recherche, le développement technologique et la création d'une économie dédiée aux besoins des personnes âgées. La conseillère exécutive chargée de la santé et du social, Bianca Fazi, a présenté ce projet lors d'une réunion qui s'est tenue à Bastia le 31 mai, en partageant les détails avec Corse Net Infos.





- Qu'est-ce qu'un gérontopôle et quel est l'intérêt pour la Corse de mettre en place une telle structure ?

- Le gérontopôle est une concentration des services médicaux et sociaux en Corse dans le but d'améliorer le bien-être des seniors et des personnes en situation de handicap. Il revêt une grande importance étant donné la projection d'une augmentation de 38% du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans d'ici à 2030. Cette structure répond à l'enjeu majeur de notre démarche "invechjà bè in Corsica" qui consiste à permettre aux gens de rester chez eux. Avec le vieillissement de la population, nous réalisons que les EHPAD ne sont pas suffisants et devraient être réservés aux personnes nécessitant un suivi médical constant et ne pouvant plus rester à domicile. Les seniors souhaitent rester chez eux, c'est pourquoi nous mettons en place le gérontopôle. Pour cela, nous nous concentrons sur quatre axes principaux : la prévention des chutes, l'anticipation des problèmes de santé, l'aide à domicile et l'amélioration des conditions de logement.



- En pratique, quels seront les changements pour les seniors ?

- L'intérêt principal du gérontopôle est de réunir tous les acteurs au sein d'une même structure : les caisses de retraite, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), l'agence régionale de santé (ARS) ainsi que les différents professionnels de santé. L'objectif est que les personnes âgées n'aient rien à débourser, y compris pour les travaux à domicile, à moins d'avoir des revenus très élevés. Les seniors que je rencontre au quotidien me font part de certaines tâches qu'ils ne peuvent plus réaliser chez eux. Il est donc nécessaire de les accompagner et de rendre leur domicile plus sûr, accessible et fonctionnel. Cela peut prendre la forme d'une cuisine adaptée avec un évier ajustable, des portes plus faciles à ouvrir ou encore une chambre ou une salle de bain adaptée. Tout est pris en charge pour améliorer leur qualité de vie à domicile. De nombreuses mesures sont déjà mises en place, comme les services de la collectivité et de l'autonomie qui répondent aux attentes. Par exemple, si une personne âgée rencontre des difficultés, les agents du Centre local d'information et de coordination (CLIC) peuvent se rendre sur place et constituer un dossier pour l'allocation autonomie. En fonction de leurs revenus, les seniors n'auront rien à payer.



- Quand le gérontopôle de Corse sera-t-il opérationnel ?

- Idéalement, nous envisageons une mise en place d'ici environ quatre ans, mais si nous pouvons le concrétiser plus tôt, ce sera encore mieux. Pour l'instant, nous avons un calendrier prévisionnel, mais nous lancerons un appel à projets dans quelques jours qui se clôturera le 15 juillet 2023. En septembre, nous créerons l'association chargée de gérer le gérontopôle et d'ici la fin de l'année, nous aurons une bonne vision du projet. Entre-temps, nous lancerons sept groupes de projets auxquels toutes les personnes souhait