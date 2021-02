Bibliothérapie : une pratique qui gagne du terrain en Corse

C’est une pratique peu connue du grand public mais qui fait pourtant partie intégrante de notre quotidien. La bibliothérapie est une forme de thérapie douce qui utilise la lecture et l’écriture comme moyen thérapeutique. Le but étant de se sentir mieux grâce à des livres choisis par un bibliothérapeute qui va analyser le client grâce à des discussions et des suivis afin de pointer les souffrances à atténuer. Cette forme de thérapie est encore peu connue en France, on ne dénombre d’ailleurs pas plus d’une centaine de thérapeutes certifiés sur l’ensemble du territoire national. En Corse un seul exerce depuis environ un an. Jean-Michel Pancrazi, installé au village de Borgu, veut faire toute la lumière sur cette pratique très en vogue Outre-Manche.





La bibliothérapie pour améliorer son bien-être

Présentée comme une thérapie douce, elle permet à ceux qui l’utilisent de « se reconnaître dans un personnage, une intrigue ou un élément d’une histoire pour pouvoir les dépasser et surmonter ses propres problèmes » explique Jean-Michel Pancrazi. Selon lui la méthode est efficace et aurait même fait l’objet d’une thèse de médecine du Docteur Pierre-André Bonnet expliquant « qu’on a peu près les même résultats qu’en suivant une psychanalyse ». Lire pour se sentir mieux oui mais comment et pourquoi ? Bien que la lecture ait depuis longtemps été utilisée pour rêver, s’évader et oublier les tracas du quotidien, c’est après la première guerre mondiale que cette pratique fut encadrée scientifiquement pour la première fois afin de révéler tout son potentiel. Utilisée sur les soldats américains revenant du front européen elle a prouvé qu’elle pouvait les aider à surmonter les chocs psychologiques liés aux horreurs de la guerre. De manière générale, nous l’utilisons tous sans le savoir depuis notre plus jeune âge. Pour Jean-Michel Pancrazi : « quand votre maman vous lisait un livre avant de dormir pour vous calmer et vous apaiser c’était une sorte de bibliothérapie ».



Le rôle du bibliothérapeute

La première étape d’une bibliothérapie se fait main dans la main avec le thérapeute au terme d’une discussion qui va permettre d’établir un bilan de la situation. Aucun diagnostic n’est posé car le bibliothérapeute n’est pas médecin et n’est ni un psychologue ni un psychiatre. Son rôle est selon Jean-Michel Pancrazi « d’accompagner le client dans un chemin de lecture qui l’aidera à se sentir mieux. Le thérapeute n’est pas un soignant mais un accompagnateur ». Puis un livre est conseillé au client, en rapport ou non avec son problème, le but étant parfois de prendre part à une évasion littéraire loin des problèmes pour mieux les oublier. Des discussions sont faites à chaque séance pour peaufiner les lectures, voir comment elles influent sur le bien-être et mieux orienter le client. Loin d’être une solution miracle instantanée dès les premières pages d’un livre révélation, cette démarche prend du temps.



Une formation pas encore reconnue par l’état

Inspirée par l’art thérapie, la bibliothérapie demande au thérapeute une excellente connaissance littéraire, sans quoi il serait restreint dans ses propositions. Une bonne connaissance de la psychologie est aussi nécessaire. S’il n’existe pas encore de diplôme d’état pour être bibliothérapeute, une formation est obligatoire pour être reconnu par ses pairs. D’ailleurs l’Association Française de Bibliothérapie dont fait partie Jean-Michel Pancrazi a pour projet « de créer un diplôme reconnu par l’état comme c’est le cas pour l’art thérapie ».



En ces temps difficiles, propices à l’anxiété, prendre un bon livre et lire tout simplement semble être la meilleure manière de s’évader, et c’est un thérapeute qui le dit.