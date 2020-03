Bianca Fazi : "On peut s’attendre à une aggravation conséquente de la crise sanitaire"

le Lundi 16 Mars 2020

Même si masques, gants et gel hydroalcoolique ont marqué le vote de ce 15 mars, la vie semblait suivre son cours normal dimanche soir à l’issue du scrutin.



Malgré le coronavirus, les restrictions gouvernementales et les consignes données par les médecins, des nombreux candidats et leurs soutiens ont échangé embrassades et effusions pour fêter la victoire.



Un comportement inconscient et incivile, dénonce ce lundi Bianca Fazi dans un post Facebook.

La Conseillère exécutive en charge des domaines social et santé ne mâche pas ses mots "il est inadmissible, que des candidats, victorieux ou pas, aient pu permettre de telles effusions. Leur premier devoir était de demander à tous, sans exception, de se conformer aux consignes sanitaires après avoir voté.



Chacun portera sa part de responsabilité



"Il ne nous reste plus qu’à espérer le report du second tour des élections afin de ne plus assister à ces scènes. On peut s’attendre dans les dix jours à venir à une aggravation conséquente de la crise sanitaire. C’est pourquoi les mesures de confinement doivent être drastiques et que seuls interviennent les personnes utiles à la gestion de la crise.".



Bianca Fazi, médecin urgentiste au centre hospitalier d'Ajaccio, tire, une fois de plus, la sonnette d'alarme, "je ne peux pas me résoudre à entendre que la mortalité sera importante et m’en remettre à une sorte de fatalité, sans avoir tout essayé pour sauver le plus de vies possibles."



"La prise de conscience a été jusque là très imparfaite, aussi j’en appelle encore au civisme de tous et en particulier à la tranche des plus jeunes, auxquels on a injustement laissé croire qu’ils seraient plus épargnés, ce qui n’est pas et ne sera pas le cas.

Vous l’aurez bien compris, ma démarche est uniquement placée sur le plan sanitaire, la politique est largement reléguée au second plan." La situation sanitaire l’exige.

