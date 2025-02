« Best of doc » à Bastia : le premier festival du film documentaire de Arte Mare

Gage de qualité, de professionnalisme, ce festival, dont ce sera la 1édition, est porté par l’association Arte Mare, déjà organisatrice de belles manifestations comme U Festivale di e u filmu mediterraneu di Bastia, Histoire(s) en mai, Camera pulitica, le Prix Ulysse…« Malgré la réussite des 2 premières éditions, la CAB ne nous a pas renouvelé sa confiance pour l’édition 2025 de "Cine Donne", aussi avions-nous un trou dans notre planning de mars » explique Michèle Corrotti, présidente d’Arte Mare.« Cette nouvelle manifestation s’inscrit dans le cadre de Best of Doc, une manifestation nationale proposée depuis 6 ans par l’association Documentaire sur grand écran qui consiste chaque année à cette époque à une reprise des meilleurs films documentaires de l’année écoulée. Nous avons constaté la part croissante du documentaire dans la programmation des festivals et on a constaté aussi que cette programmation n’entraînait pas de désaffection du public. On a donc décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure ».Au-delà d’une rediffusion, « Best of doc » constitue en fait une véritable mise en lumière de documentaires, d’œuvres d’exception, leur offrant la vitrine d’une valorisation sur mesure. A noter que sur la sélection nationale de 10 films de l’année écoulée, à l’affiche de la 6édition de Best of doc, 3 ont été́ projetés par Arte Mare en 2024 : « Voyage à Gaza » de Piero Usberti, « No other land » de Basel Adra, Hamdam Ballal et Yuvak Abraham, « Bye Bye Tibériade » de Lina Soualem.Si Arte Mare s’appuie sur ce festival itinérant en France, qui concerne plus de soixante salles de cinéma, elle crée sa version spécifique à Bastia : « Best of doc at Arte Mare », au cinéma Le Régent, avec 3 films documentaires longs et 1 court, dont 2 avant-premières, la présence du réalisateur Denis Parent, et la signature de Lise Marzouk pour son livre « La dernière porte ». Arte Mare confirme ainsi sa vocation, invitant son public à la curiosité́, à la réflexion, à la surprise et au plaisir du cinéma.En solidarité à la journée internationale des droits des femmes (8 mars), Michèle Corrotti et Mélanie Manigand ont choisi des longs métrages de réalisatrices. Pour cette 1édition elle compte aussi pour partenaires des associations comme la Ligue des droits de l’homme et « Corse maladies neuro évolutives ».