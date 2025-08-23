Benoît Tavenot (SC Bastia) : « Il faut vite trouver les leviers pour démarrer notre saison »

Depuis le début de saison, le même scénario se répète pour les attaquants bastiais. Vendredi soir sur la pelouse du Mans, les turchini n’ont pas su trouver en eux les ressources et les capacités pour concrétiser leurs occasions. Benoît Tavenot, l’entraîneur bastiais, en est conscient et l’expliquait en conférence de presse d’après-match : « Nous avons été trop moyens, nous avons beaucoup de choses pour bien faire, mais nous sommes tendus. On a des contre-attaques terribles, qui doivent au moins aboutir jusqu’au gardien. »



D’où vient le problème ? Sans forcément avoir été maîtres du ballon, les joueurs du Sporting sont parvenus à se créer plusieurs occasions : frappe de Dumè Guidi, à la retombée d’un coup franc dans les 16 mètres à la 25e minute ; longue ouverture vers Jérémy Sebas à la demi-heure de jeu, mais l’action manque de construction devant le gardien adverse ; ou encore une frappe cadrée du même joueur repoussée avant la pause. À la 70e minute, Christophe Vincent centre pour Nicolas Parravicini, qui reprend de la tête et se crée une grosse opportunité. À la 75e, Jérémy Sebas profite d’une belle ouverture pour se retrouver seul face au gardien manceau. Mais l’hésitation se lit dans son jeu, et le ballon termine largement au-dessus de la transversale. Conséquence : le Sporting gâche beaucoup et le paie cher sur un penalty litigieux concédé en toute fin de rencontre.



Pour le coach bastiais : « L’aspect psychologique en football est important. Et on n’a pas franchi le pas ce soir. C’est la conséquence d’un tas de choses. On n’est pas libérés, on n’est pas en alerte et on a peur de mal faire. Il nous suffit de faire simplement ce que nous savons faire. »



Ne pas avoir joué la première journée a-t-il cassé la dynamique de la préparation bastiaise ? « On ne le saura jamais », répond Benoît Tavenot, qui préfère regarder vers l’avenir et le prochain match à Furiani contre Guingamp : « On a été tendus comme contre Pau, et ce soir on a encore été au ralenti, donc à moi de trouver les solutions. Il faut faire face, repartir sur les bons constats et aller de l’avant. On vaut largement mieux que ça. La Ligue 2, c’est difficile. À nous de bien préparer Guingamp et de lancer notre saison. On ne dégage pas l’énergie de la saison dernière. On est entre deux. Il y avait l’idée de donner plus d’options de jeu. On va revenir à des choses plus simples, pour reprendre confiance et avancer. »



Le coach et ses joueurs ont une semaine pour trouver les bons réglages et se relancer : « On va bien préparer Guingamp, en espérant que cela marquera le début de notre saison car pour le moment, c’est insuffisant et ça ne reflète pas notre préparation. Il faut que chacun, joueurs et staff, regarde ce que nous avons moins bien fait ces 15 derniers jours pour repartir de l’avant cla semaine prochaine. On va réfléchir jusqu’à la reprise de mardi et trouver pourquoi on a dévié de notre route. On est au ralenti. Il faut vite trouver les leviers pour démarrer notre saison. »



Objectif pour le Sporting : ne pas laisser le doute s’installer en ce début de championnat et éviter de laisser échapper des points qui pourraient s’avérer très difficiles à récupérer plus tard.

