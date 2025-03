Benoît Tavenot (SC Bastia) : "Face à Martigues il faudra être bons, investis et généreux"

Très déçu de la prestation de ses joueurs vendredi à Troyes, défaite 2-0, l’entraîneur bastiais n’a pas mâché ses mots avant la rencontre de ce vendredi soir contre Martigues. « On a fait une prestation indigente, on n’a pas mis les ingrédients, on n’a pas combattu, on a peut-être oublié qui on était. On n’a pas le droit d’être aussi mauvais. C’est un match à oublier. J’espère que c’était un accident, on le verra ce vendredi. Martigues est un match à gagner ».

Martigues, une équipe qui en retrouvant son stade, est dans une bonne dynamique. « Ils jouent enfin chez eux, après des matchs à Marseille et à Gueugnon » souligne l’entraineur bastiais. « Ils sont toujours en vie et pour eux chaque match est le match de la survie. Ils ne se posent plus de questions. Ils sont dans une bonne dynamique depuis le début de l’année civile, très performants à l’extérieur. Il nous faudra être très vigilants ».

Pour cette rencontre, Roncaglia ne sera pas dans le groupe pour raisons familiales, puisque papa dans quelques heures. Pas retenu non plus Maggiotti qui peaufinera sa condition en disputant un match complet avec la réserve.