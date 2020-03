Belote contrée à Porto-Vecchio : Jean-Robert Delhome et Antoine Milanini remportent le concours du QG

GAP le Dimanche 8 Mars 2020 à 20:54

L'association A Ghjucata, présidée par Don-Ange Leonetti, visant à promouvoir la pratique de la belote a organisé samedi soir à la Brasserie le QG à Porto-Vecchio un concours de belote contrée doté de 2.000 euros de prix. Près d'une cinquantaine d'équipes venues des quatre coins de l'île se sont retrouvées en début de soirée pour le coup d'envoi de ce concours qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale.

Au fil des heures on atteignait le dernier carré. Dans ce top quatre, les Porto-Vecchiais Jean-Robert Delhome et Antoine Milanini éliminaient les Concais Romain Leccia et Paul Grimaldi. Dans l'autre demi-finale, l'équipe de Solenzara avec Fred Chiari et Jean-Mathieu Moretti en faisait de même contre les Proprianais Pierrot Santoni et André Mancini.

Quant à la finale, elle est revenue aux locaux Jean-Robert Delhome et Antoine Milanini vainqueurs de Fred Chiari et Jean-Mathieu Moretti.

