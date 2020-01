Belle mobilisation pour la 1ère collecte de sang de l'année 2020 à Ghisonaccia

"Bravo, vous êtes supers ! - a commenté le président de l'EFS de la Plaine Orientale Jacques Sculpteur - Et encore Merci à la Boulangerie Dolc'Elina pour les galettes qu'elle nous a offert, les Donneurs se sont régalés.

N’oubliez pas, - continue-t'il - avec un petit effort, vous pouvez faire un grand geste pour une bonne cause et sachez que l’Établissement Français du Sang participe aussi au prélèvement de moelle osseuse."