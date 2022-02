Beach tennis à Furiani : nouvelle formule pour les championnats jeunes et seniors

Organisée par la commission de beach tennis de la ligue corse de tennis, la compétition s'est déroulée sous la forme d’un challenge ouvert à tous les joueurs et joueuses licencié(e)s en compétition dans la ligue et âgés de 13 ans et plus.



« La mise en place d'équipes de Beach tennis au sein d'un club ou d'une ligue est une formidable opportunité de fédérer les licenciés autour de ces moments de compétition et de partage » explique Arnaud Guilloux, responsable de la commission beach à la LCT. « L’esprit de cette compétition par équipes est basé sur le fairplay, la convivialité, l'esprit d’équipe et la notion de groupe. C'est une nouvelle formule créée par la fédération de tennis l'an dernier et nous sommes la 1ère ligue métropolitaine à la mettre en place. A l'instar du tennis, cela permet de mettre en place une compétition beach tennis par équipe, ici mixte : un double messieurs, un double dames et un double mixte par rencontre ».





Une formule qui pourrait d’ailleurs évoluer l’an prochain sur plusieurs dates et plusieurs clubs hôtes si la formule prend. « L'idée derrière cette nouvelle formule est d’apporter encore plus de convivialité, la possibilité d'encourager mais aussi de coacher contrairement aux autres compétitions classiques de beach tennis et un bonus pour les joueurs qui y participent puisque le résultat du championnat par équipe leur comptera comme un 9ème tournoi bonus dans leur classement annuel national glissant, qui ne prend normalement en compte que les 8 meilleurs résultats de l'année » précise encore Virginie Papaceit du Marana Beach Tennis.