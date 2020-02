Bavella : le point sur l'incendie qui a détruit plus de 1500 hectares de végétation

L'incendie, qui a ravagé plus de 1500 hectares de forêt et de maquis, est "contenu" mais le dispositif de lutte contre le feu sur place reste important, ont indiqué les pompiers ce vendredi matin.

Au total, jeudi à la mi-journée, outre les deux avions bombardiers d'eau, un hélicoptère, 295 personnels, tous services confondus, et 85 véhicules étaient engagés sur ce feu qui "a baissé d'intensité" mais reste "très actif", a indiqué le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).

Ce matin sur place 11 groupes d'interventions feux de forêts, un groupe pionnier et un groupe de travaux de génie armés par les forestiers sapeurs de la collectivité de Corse, un groupe spécialisé en feu tactique et brulage dirigé en inter services et une équipe de soutien sanitaire du service de santé du Sis2b. Tous mobilisés avant le prochain coup de vent attendu pour samedi.