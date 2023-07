Bavella : le PGHM porte secours à deux alpinistes bloquées par les fortes rafales de vent

30 minutes d’escalade sur une centaine de mètres de dénivelé dans la voie de descente auront été nécessaires pour pouvoir prendre en charge les victimes et les descendre jusqu’au pied de la voie. « Ces deux alpinistes étaient expérimentées, compétentes et bien équipées. Elles ont été surprises par la puissance du vent. Elles ne pensaient pas que cela serait aussi violent », précise le lieutenant Bellet en insistant sur la complexité de l’opération. « L’un des secouristes sur place, très expérimenté, dit qu’il n’a jamais rencontré de telles conditions de vent ici en Corse », appuie-t-il en ajoutant : « C’est dans ce genre de secours que l’on voit la nécessité d’avoir des secouristes qui ont un haut niveau technique car cela demande de s’aventurer sur un terrain que l’on ne connait pas avec des conditions météorologiques dégradées, de prendre les bonnes décisions, d’aller assez vite et d’agir de manière précise ».



Si les secours en paroi ne sont habituellement pas courants, le commandant du PGHM de Corse dévoile qu’il s’agit du second de la sorte en peu de temps. « Il y a deux semaines nous étions déjà intervenus à Bavella pour une cordée qui créait une nouvelle voie, où la leader avait fait une chute et s’était fracturée le bassin », livre-t-il. Il relève par ailleurs que son unité a enregistré plus de 30 secours en une semaine il y a 15 jours, et déjà une quinzaine depuis ce lundi. « On voit qu’on est vraiment dans la saison », souffle-t-il en appelant à redoubler de prudence lors des épisodes fort vent comme celui de mardi : « Se retrouver sur des crêtes dans de telles conditions est toujours un grand danger ».