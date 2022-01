Bâtiment démontable : étendez votre surface de travail

Rapide à construire ;

Facile à démonter et ranger ;

Dotée d’habillages et équipements adaptables à plusieurs configurations.

Des contraintes climatiques ou incendies de vos projets ;

Des risques de vents forts et de l’altitude ;

Ainsi que des contraintes liées à l’exploitation.

Les piscines de moins de 10 m 2 ;

; Les clôtures et les murs de hauteur inférieure à 2 m ;

Les serres de 1m80 de hauteur et les bâtiments temporaires (moins de 3 mois) ;

Etc.

Que ce soit pour servir d’extension de lieu de stockage, de travail, d’entrepôt ou tout autre besoin logistique, un bâtiment démontable devient à un moment ou à un autre une nécessité. Dans ce cas, vous miserez sur les aménagements adaptés, issus de structures conformes aux normes CTS et NV 65, afin de bénéficier de l’accueil de travailleurs et du public en général. Mais l’une des questions qui revient souvent, c’est comment construire un tel bâtiment pour les besoins de votre activité. Nous y répondons ici.Ce type de bâtiment a pour avantage de garantir robustesse, durabilité, flexibilité. Le bâtiment démontable est une structure modulable qui vous apporte un surplus d’espace, tout en ayant l’avantage d’être :Pour vos besoins de stockage ou de construction, les professionnels tels que Spaciotiempo se porteront volontaires pour réaliser vos souhaits.Notez qu’il s’agit d’une belle alternative aux modèles traditionnels de construction. Tout en vous faisant moins dépenser, vous avez l’assurance que votre extension respecte les dispositions réglementaires imposées pour les ouvrages de construction.L’autre avantage du bâtiment démontable est qu’il tient compte point pour point :Le résultat : un bâtiment sécurisé et adapté. Nul besoin non plus de vous inquiéter pour le délai de mise en œuvre qui est très court (quelques semaines).Votre projet s’étend sur le court, le moyen ou le long terme ? Selon votre souhait, vous déciderez de construire un bâtiment démontable, mais qui n’est pas forcément temporaire. Vous restez ainsi libre de le démonter lorsque l’activité baissera, en cas de réalisation de travaux ou de déménagement, avec une garantie décennale associée.Plus intéressant, aucune fondation ou travail lourd n’est nécessaire : il suffit d’un montage de 1 000 met des équipements optionnels vous sont proposés : des portes rapides, des portes de secours, du chauffage et de l’isolation thermique, une alarme et un éclairage approprié, etc.Il est tout à fait possible de construire un bâtiment démontable sans permis de construire, mais avec certaines limites et sous certaines conditions ; et ça, les professionnels le savent.En effet, les travaux dans ce cas sont à effectuer hors des zones protégées, et concernent des bâtiments d’une superficie interne inférieure à 5 met d’une hauteur inférieure à 12 m. Par ailleurs, ils peuvent être réalisés dans un parc résidentiel avec une surface au sol inférieure à 35 m, ou alors une maison de loisirs construite sur un camping.Mieux, dans le rang de bâtiment démontable ne nécessitant pas de permis, il est pris en compte :Que vous soyez une entreprise ou un particulier, il suffira de contacter un fournisseur qui vous fera prendre connaissance de son large choix de matériaux avec des options en bois, en aluminium, en acier ou en bâche. Si vous jugez les coûts du bâtiment démontable au-dessus de votre bourse, il existe également l’option de la location, qui vous sera plus avantageuse si la durée n’est pas longue.Alors, vous êtes-vous décidé ?