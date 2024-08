Bateau en panne dans le golfe de Saint-Florent : les gendarmes à la rescousse

Un bateau a heurté un récif ce dimanche après-midi dans le golfe de Saint-Florent. Bilan de la collision : embase moteur endommagée et arbre de transmission cassé.

Les 3 plaisanciers à bord décident alors de se mettre au mouillage et de passer un appel de panne au CROSS MED. Mais ils sont contraints d'attendre le passage d'un navire qui puisse les aider. En vain. Plus d'une heure s'est écoulée depuis l'appel "Pan, Pan" (Ndlr : panne) et l'embarcation se rapproche dangereusement de nouveaux récifs ! L'angoisse monte à bord de la vedette jusqu'à ce que les gendarmes de la brigade nautique de Bastia, qui patrouillaient dans le golfe de Saint-Florent, interceptent cet appel et se portent au contact des « naufragés ».

Les conditions de sécurité étaient réunies, ce sont eux qui ont proposé spontanément aux plaisanciers de les remorquer jusqu'à leur port d'attache à Saint-Florent.

Ce qui fut fait sans autre problème et qui se solda, au terme de cette aventure sans autre conséquence qu'une belle frayeur, des remerciements appuyés aux gendarmes, anges de la mer pour la circonstance.