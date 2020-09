Bastia : un premier salon du livre pour venir en aide aux écrivains

On connaissait déjà bien l'association Musanostra pour l'organisation de conférences et autres évènements littéraires depuis 12 ans. Cette année, l'épidémie de Coronavirus n'aura pas arrêté les bénévoles... place à la première édition du "Salon du livre" à Bastia !



Sur la place du Marché, 75 auteurs, insulaires et venus du continent (une vingtaine), tiendront des stands pour dédicacer et vendre leurs ouvrages. Pour une première édition, Marie-France Bereni Canazzi, une des organisatrices de l'évènement s'étonne du nombre d'écrivains ayant répondu présent : "Nous n'avons pas fait de publicité, nous avons informé seulement quelques éditeurs qui nous ont envoyé les auteurs qu'ils voulaient mettre en avant et qui avaient des parutions récentes. Tout s'est fait par le bouche à oreille."





La crise sanitaire a contraint les organisateurs de l'évènement à restreindre le nombre d'auteurs sur les lieux. "Malheureusement nous n'avons pas pu donner à l'évènement la dimension attendue. Nous aurions voulu inviter plus d'auteurs méditerranéens. Ce sera pour une prochaine fois.", poursuit Marie-France Bereni Canazzi.



Ce salon du livre promet un véritable moment de partage entre les visiteurs et les écrivains. Celui-ci sera le bienvenue puisque la Covid-19 a mis un frein à la rentrée littéraire et à la promotion des ouvrages parus avant le confinement.

"A travers ce salon du livre nous avons voulu soutenir un retour à la normale et mettre en avant les écrivains pour qui cette période à aussi été compliquée.", ajoute la bénévole de Musanostra.