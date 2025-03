Bastia : un homme assassiné par balles en centre-ville

Un homme a été tué par balles ce samedi 29 mars à Bastia. Les faits se sont produits peu avant 8 heures du matin, rue Luce-de-Casabianca, non loin du commissariat de police. La victime qui a été atteinte par plusieurs projectiles « alors qu’elle se trouvait devant son domicile, est décédée de plaies par balles », indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.



Il s'agit de Robert Moracchini, âgé de 65 ans. défavorablement connu comme l’un des membres fondateurs de la Brise de mer, organisation criminelle bastiaise emblématique des années 80 et 90. Son nom figurait dans plusieurs dossiers judiciaires.



La rue a été immédiatement bouclée pour permettre aux enquê teurs de procéder aux constatations techniques. Une enquête du chef d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte . « L es investigations ont été confiées à la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse », indique le procureur.



Plus d'infos à venir