Bastia : un contrôle de police mène à la saisie de drogue et de 12 000 euros

Dans la nuit de jeudi 27 à vendredi 28 février, un équipage de Police-Secours de la Police nationale de Haute-Corse a procédé au contrôle d’un véhicule en centre-ville à Bastia. Une vérification de routine qui a conduit à une découverte bien plus lourde : dans l’habitacle de la voiture, les policiers ont mis la main sur environ 12 000 euros en liquide, ainsi qu’une quantité non négligeable de stupéfiants. Parmi les substances saisies, des sachets d’herbe et de résine de cannabis, des bonbonnes de cocaïne et du matériel de conditionnement, laissant penser à un trafic en cours.



Les trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat de Bastia.