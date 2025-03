Bastia : un appel aux dons pour la rénovation de l’église San Ghjisè

Coonstruite en 1626, l’église San Ghjisè, autrefois rattachée au couvent des Servites de Marie, appartient aujourd’hui à l’archiconfrérie qui porte son nom. Située dans le quartier éponyme, elle occupe une place particulière dans la mémoire collective bastiaise, portée par une tradition transmise de génération en génération. Mais l’édifice, malgré l’entretien assuré par les confrères, montre aujourd’hui des signes inquiétants de dégradation. Les infiltrations d’eau menacent certaines parties de l’église, notamment les chapelles latérales de Saint-Thomas et de Saint-Joseph, dont les structures fragilisées nécessitent une intervention urgente. Pour préserver ce patrimoine, une cagnotte en ligne a été lancée afin de financer les travaux de rénovation.



Des travaux urgents pour sauver l’église

À l’intérieur de l’église, en effet, certaines parties du bâtiment sont dans un état préoccupant. Les chapelles latérales de Saint-Thomas et de Saint-Joseph sont particulièrement endommagées, et il devient urgent d’intervenir avant que l’affaissement de leurs structures ne les rende irrécupérables. "Nous faisons nous-mêmes l’entretien concernant quelques travaux de peinture et de petite maçonnerie. Aujourd’hui, de gros travaux de rénovation sont incontournables, car l’eau s’infiltre par les façades non isolées et cause des dégâts importants. Il est impératif d’agir rapidement." explique José Gandolfi, président de l’archiconfrérie.



Le principal problème vient des façades extérieures, dont le crépi ancien ne protège plus l’église. Les infiltrations d’eau fragilisent les moulures des chapelles et risquent, à terme, d’aggraver l’état général du bâtiment. Un ravalement des façades est donc nécessaire pour stopper la détérioration des ornements intérieurs.



Le coût des travaux d’isolation est estimé à 32 000 euros, alors que la cagnotte en ligne a pour l’instant permis de réunir un peu plus de 3 000 euros.



"Une volonté populaire pour que l’église subsiste"

Si une partie des travaux sera prise en charge par l’association rattachée à l’église, elle ne peut financer l’ensemble du projet. Tous les fonds collectés seront intégralement consacrés à la restauration de l’édifice. "Tout le crépi est à reprendre, les toits des chapelles ont souffert des infiltrations d’eau, et ils commencent à s’affaisser. Il faut réagir vite avant que le bâti ne subisse davantage de dégâts. Dans un premier temps, si on réalise toute l’isolation de la façade et des toits, on aura fait un grand pas. Une fois ces travaux réalisés, des professionnels spécialisés interviendront pour les moulures murales décoratives." souligne José Gandolfi.



L’archiconfrérie insiste sur l’importance de cet édifice pour Bastia et pour ceux qui le fréquentent : "L’église a besoin de donateurs. L’attachement à San Ghjisè est double : d’abord parce qu’il est le père de l’Église, le premier à avoir fait confiance à Dieu avec Marie. Mais aussi parce qu’il est le protecteur de Bastia. Dans son histoire, l’église a été resacralisée grâce à la volonté de certains, aujourd’hui nous avons besoin de la volonté populaire pour qu’elle subsiste. Il est normal que l’archiconfrérie s’investisse car nous sommes les vecteurs de cette tradition. Nous aider à rénover cet édifice, c’est aussi célébrer dignement San Ghjisè et continuer à maintenir notre foi en lui !"



Comment participer ?

L’archiconfrérie invite donc tous ceux qui souhaitent contribuer à la sauvegarde de l’église San Ghjisè à faire un don via la cagnotte Leetchi, accessible en ligne sous le nom : Rénovation de l’église Saint-Joseph de Bastia