Bastia se prépare à célébrer la culture catalane avec l'Aplec International 2025

Du 26 au 28 septembre 2025, Bastia vivra au rythme des traditions catalanes grâce à l'Aplec International. Ce festival itinérant, porté par l'ADIFOLK (Associació per a la Difusió del Folklore) et soutenu par la Collectivité de Corse et la Ville de Bastia, permettra à la ville de plonger dans l’univers de la culture populaire catalane, à travers des danses, musiques et coutumes traditionnelles.



L'idée de cette collaboration remonte à 2022, lorsque la Collectivité de Corse a adopté un projet de coopération transfrontalière visant à rapprocher la Catalogne et la Corse par le biais de projets culturels. Ce partenariat avec ADIFOLK, une organisation à but non lucratif fondée en 1972, a pris forme avec la décision d’organiser l’Aplec International à Bastia.



ADIFOLK, reconnue pour ses événements emblématiques comme les Journées Internationales Folkloriques et l’Aplec Internacional de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics, met en avant le patrimoine culturel catalan à travers l’Europe et le monde. Bastia deviendra ainsi la scène d’un festival qui, après des éditions en Autriche, au Portugal et aux États-Unis, réunira près de 500 artistes en 2025.



Pendant ces trois jours, les places et rues emblématiques de Bastia seront transformées en véritables scènes vivantes, dédiées à l’échange culturel. Les festivités se dérouleront à travers une série de spectacles gratuits en plein air, des cavalcades, des concerts, des expositions de jeux traditionnels et des échanges artistiques entre les artistes corses et catalans. La Nuit du Feu, l’un des temps forts du festival, marquera un moment fort de la tradition catalane.