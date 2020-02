Bastia : nouveau rassemblement de protestation du collectif des infirmiers libéraux

Un rassemblement du collectif des infirmiers libéraux corses s'est déroulé ce jeudi 13 février, sur la place Saint Nicolas à Bastia, . Le second ce mois-ci. Les infirmiers ont décidé de protester, une nouvelle fois, contre la modification de leur convention avec la CPAM, la mise en place de bilans de soins infirmiers (BSI) à remplir en ligne et la modification de leur rémunération. Jusque là c'était au médecin de prescrire et d'orienter les soins que les infirmiers devaient prodiguer aux patients, cette réforme leur demande de remplir un formulaire en ligne décrivant les soins pour chaque patient, et c'est après l'analyse de ce formulaire par un algorithme que les infirmiers devront adapter leurs soins. Si les infirmiers du collectif considèrent ce système comme une menace pour leur profession, officiellement, le but est de valoriser leur travail.

Ce collectif qui se réclame apolitique et non-syndiqué demande à la CPAM de prendre en compte les spécificités de la région et d'annuler cette réforme qui, selon eux, met la santé de leurs patients en péril.