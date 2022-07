Bastia : les travaux de réparation des pontons du port de Toga ont démarré

Depuis le 20 mai, les cinq pontons du port de plaisance sont frappés d’une interdiction de passage piéton pour une durée de six mois et aucun navire ne doit y être amarré jusqu’au 20 juin inclus. Les structures datant des années 1990 menacent en effet de s’effondrer selon un rapport d’expertise réalisé par la société Sofid et remis aux deux communes concernées, à savoir Bastia et Ville di Pietrabugno, qui se partagent le territoire du port Toga. Immédiatement, les deux maires avaient pris les arrêtés jugés nécessaires pour la sécurité des usagers. En effet un réel risque d'effondrement des pontons était à craindre et dans le doute, le principe de précaution prévaut.Ces interdictions ont fortement impacté tout un écosystème maritime et économique. Pour sauver la saison estivale, donc, des travaux d’urgence permettant de lever les risques de rupture pesant sur les structures du port ont débuté le 2 juillet dernier. "Un marché de travaux relatif à la mise en œuvre en urgence d’amarrages sur les pontons béton du port de Toga a été notifié par la SEM Port Toga le 13 juin 2022 et son délai d’exécution a été fixé à six semaines à compter de sa notification. " indique la Ville de Bastia dans un communiqué en rappelant que "les arrêtés des maires de Bastia et Ville di Petrabugnu interdisant l'accès aux pontons ont été prolongés jusqu’au 24 juillet 2022, date prévisionnelle de réception des travaux indiquée par l’entreprise attributaire du marché."Les communes de Bastia et Ville di Petrabugnu prendront progressivement des arrêtés de levée de l’interdiction d’amarrage en vue de permettre aux plaisanciers de retrouver rapidement leurs places attribuées au Port de Toga.Entre-temps, le personnel du Port reste entièrement mobilisé au service des plaisanciers. La capitainerie du Port est joignable au 04 95 34 90 70 ou par mail à l’adresse port.toga@orange.fr