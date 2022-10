Bastia : les élèves du lycée Jean Nicoli se sont mobilisés pour Octobre rose

Octobre rose ne laisse pas indifférents les élèves du lycée Jean Nicoli. Au-delà de la classique sensibilisation, c’est par la danse que ces jeunes ont décidé de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein.

Jeudi 20 octobre, une cinquantaine de lycéens accompagnés de leurs professeurs, tous habillés en rose, ont dansé pendant une dizaine de minutes la Macarena pour exprimer leur solidarité avec la cause. « Au début on voulait faire l’un des trends de TikTok , mais on a décidé de s’adapter à tous les âges donc on a décidé avec les professeurs et la directrice pour la Macarena vu que tout le monde connaît, » raconte Manon, 15 ans, une des organisatrices.



Bien organisés et synchronisés, tout é tait pensé jusqu’à au moindre détai l . Ceux qui connaissaient le mieux la chorégraphie, se sont mis devant pour montrer les pas à tout le reste du groupe.



Sensibilisation dans toutes les classes

L’ événement ne se résume pas à une simple danse. Toute la semaine une vingtaine d’élèves divisée par groupe de cinq ont fait des recherches sur les associations et les centres de dépistage bastiais et ont travaillé sur la création de plusieurs affiches qui ont été exposées sur les murs de l’établissement.



La veille du flash mob , un groupe d'étudiants a fait le tour des classes pour faire des présentations et sensibiliser les autres camarades sur les risques du cancer du sein. Pour compléter, le docteur Joseph Orabona du Centre régional de coordination des dépistages des cancers a fait une intervention devant les élèves de BTS. « Je suis quand même contente du résultat, confie Manon avec un soupir de soulagement. C’est pour une bonne cause et c’était important de le faire. »



L’événement se reproduira l’année prochaine organisé par les classes de seconde.