Bastia : les élèves du collège Giraud revisitent les icônes du cinéma en noir et blanc

Depuis novembre 2024, trente-six élèves du collège Giraud, issus de classes de 6e, 5e, 4e, 3e F et de la SEGPA, ont participé à un atelier de pratique artistique mené par Valérie Rouyer, chargée de mission au Centre Méditerranéen de la Photographie. « Ce projet pédagogique s’inscrivait dans une volonté d’accompagner l’élève à regarder et à interroger la photographie à travers une approche cinématographique », explique Valérie Rouyer. Inspirés par un corpus de photographies issues de la collection du CMP — notamment des œuvres d’Antoine Giacomoni, de Cindy Sherman, ainsi que des clichés de plateaux de films et des portraits du studio Harcourt — les élèves ont été invités à choisir un acteur ou une actrice, puis à en proposer une réinterprétation photographique.



Une salle de classe a été transformée en studio de prise de vue. Par petits groupes, les élèves se sont mis en scène devant un reflex numérique posé sur trépied, dans un style noir et blanc. Postures, coiffures, maquillage, accessoires, éclairage… chaque détail a été travaillé pour retrouver l’atmosphère des images d’époque.



Le projet s’est aussi appuyé sur une écriture bilingue corse-français. Chaque élève a imaginé le rôle et la situation de son personnage, à la manière d’un casting, accompagné par un travail encadré par Françoise Marchetti et Catherine Tomes, professeures des écoles spécialisées, Marcel Gambini, professeur de technologie, et Christian Gutierrez, directeur de la SEGPA. Le tout a été rendu possible grâce au soutien de la principale, Marie-Josèphe Germani Chirichiello, et du principal adjoint, Jean-François Fabri.