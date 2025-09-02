Bastia : les élèves de cinquième du collège Giraud retrouvent les salles de cours

C’est la rentrée en Corse ! Ce mardi après-midi, c’était au tour des élèves de cinquième du collège Giraud de Bastia de retourner sur les bancs de l’école, en présence du maire Pierre Savelli et de la conseillère exécutive en charge de la jeunesse Lauda Guidicelli. Pour la principale du collège, cette rentrée marque un tournant pour les élèves. “Vous savez comment fonctionne le collège, mais l'année dernière, vous étiez les petits nouveaux. Tout ça, c’est fait. Après, il y aura l'année de quatrième avec le passage en troisième et la troisième avec le brevet. Vous prendrez toujours beaucoup de plaisir à faire des activités, à apprendre des choses avec vos enseignants, mais ce n'est pas une année de promenade, parce que vous aurez déjà à vous intéresser à l'avenir et à l'orientation que vous allez prévoir et que vous allez préparer pour la fin de la troisième”, a souligné Josiane Raffalli dans son discours.





C’est aussi une rentrée particulière pour la principale, qui prend ses fonctions cette année à la tête de l’établissement. Entourée d’une équipe mobilisée et après un premier contact positif avec les élèves, elle aborde cette nouvelle année scolaire avec sérénité. “J'ai déjà un certain nombre d'années d'expérience. J'ai travaillé en lycée professionnel, en lycée polyvalent, j'ai travaillé en collège rural, urbain. J'ai rencontré des équipes motivées, mobilisées et très contentes de rentrer, et j’ai, depuis ce matin, échangé avec quelques élèves et l'ambiance me semble propice à une année sereine. Alors, je l'appréhende de manière, moi aussi, sereine, comme les enseignants et comme les élèves.”





Parmi les points importants abordés dès le début de l’année, la question de l’utilisation des téléphones portables a été rappelée avec fermeté. “Vous n'aurez pas le droit d'utiliser votre téléphone. Il faut qu'il soit éteint au fond du sac, et pas en vibreur. Si vous avez besoin d'appeler vos parents, vous allez à la vie scolaire, et si vos parents ont besoin de vous dire quelque chose, ils appellent la vie scolaire et on vient vous le dire”, a martelé la principale du collège. “Cette interdiction de l'utilisation du téléphone portable est déjà ancienne, mais l'idée, c'est de veiller à ce qu'ils ne l'utilisent pas. Il y a eu des expérimentations sur des pochettes inviolables ou sur des casiers à l'entrée de l'établissement, ce n'est pas le choix que nous faisons. Nous allons d'abord faire en sorte que les élèves aient leur téléphone portable éteint au fond du sac, et si on devait constater des manquements à cette réglementation, on proposera d'autres solutions.”



La conseillère exécutive en charge de la jeunesse, Lauda Guidicelli, a quant à elle livré un message d’encouragement aux élèves. “Il ne faut pas avoir peur des difficultés, de se dire qu'on va avoir une mauvaise note : ce n'est pas un échec, c'est juste rebondir, peut-être apprendre différemment, solliciter les enseignants pour demander une méthode de travail et des explications. Votre principale l’a dit, mais j’attends de vous beaucoup de bienveillance entre vous, mais aussi envers vos professeurs et vos surveillants, qui font en sorte que l'établissement puisse être propre et que vos salles puissent être bien présentées”, a-t-elle déclaré. Elle ajoute : “Je pense que chaque rentrée a son importance, puisque c'est quand même une étape pour nos jeunes, qu'ils rentrent à la maternelle, au primaire, au collège ou encore au lycée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est quand même important de marteler que le savoir est indispensable, mais je pense qu'aujourd'hui, il est important de véhiculer des valeurs via l'école qui soient autres que le savoir : la bienveillance, la tolérance, l'ouverture sur les langues et sur le monde, et c'est pour ça aussi que nous tenons à être présents lors des temps forts de rentrée scolaire.”

