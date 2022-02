Bastia : les collégiens de Saint-Joseph à la découverte de l'IRA de Bastia

Pour la deuxième année l'IRA participe au dispositif porté par l'Éducation nationale "Cordées de la Réussite" ou comment guider les collégiens vers les études supérieures. "Il est demandé aux élèves de l'institut de consacrer une part de son temps de scolarité à une cause d’utilité publique au service de la communauté", précise Gérard Clérissi, le directeur de l’IRA. Pour ces cordées nouvelle formule, l’institut a mobilisé 60 élèves de chaque promotion qui sont devenus des tuteurs auprès des jeunes collégiens et lycéens de la ville.



Au programme, notamment, l’accompagnement des collégiens et lycéens dans différents domaines d’enseignement, la sensibilisation aux valeurs et actions d’intérêt général, des sessions pour expliquer l’organisation institutionnelle de la France, la présentation de métiers d’agents publics et des rencontres avec des hauts fonctionnaires et des élus locaux.



"Ces actions de sensibilisation et l’accompagnement à l’orientation proposés constituent un réel levier pour l’égalité des chances. Donner envie aux jeunes de rejoindre la fonction publique et leur donner les moyens de réussir leurs projets fait partie des ambitions des cordées du service public." poursuit le directeur.



L’Ira de Bastia recevait donc ce jeudi 10 février, une vingtaine de collégiens de Saint-Joseph de Bastia encadrés par leurs enseignants, les professeurs Duprat et Elisabeth.

Deux élèves de la 43e promotion de l’institut, Mélanie Le Bris et Sébastien Beltran, tuteurs de ces collégiens, étaient chargés de l’organisation de la matinée.

Après un petit déjeuner d’accueil, les collégiens ont pu échanger avec leurs tuteurs sur les activités de l’Ira de Bastia, les métiers proposés au sein des fonctions publics et sur les filières de formation qui y conduisent.



La séquence s’est terminée par une visite des locaux et des échanges avec le directeur de l’Ira, Gérard Clerissi.