Bastia : les artistes insulaires se mobilisent pour l’Ukraine

« Chaque artiste, qu’il soit peintre, sculpteur ou photographe fait don d’une œuvre qui a une valeur personnelle pour lui » souligne André Casabianca, lui-même artiste-peintre. « La démarche est dans cet esprit, marquant la solidarité envers le peuple ukrainien. Cette collecte est ouverte à tous et nous avons déjà recueilli plus de 50 œuvres. On appelle d’autres artistes à nous rejoindre dans cette démarche solidaire. Les œuvres récoltées seront ensuite vendues à un prix unique de 100€ - plus ou moins suivant le désir ou les possibilités de l’acheteur- afin de garantir les ventes, à la Galerie Noir et Blanc, place du marché à Bastia, du 28 avril au 13 mai. Le produit des ventes sera ensuite remis sous forme d’un chèque à la Croix Rouge Française qui est à même de connaitre les besoins de l’Ukraine. Nous sommes en relation étroite avec la délégation régionale ».





La date limite de dépôt des œuvres est fixée au 27 avril, le vernissage étant prévu le lendemain à 18h. « Ce vernissage donnera lieu à de multiples animations » précise A. Casabianca, « Une animation musicale avec orchestres et chanteurs, des lectures de textes se référant à cette guerre et des poésies. On évoquera aussi le sort des artistes ukrainiens qui s’impliquent au quotidien dans cette triste guerre. A Kiev par exemple, une galerie a été transformée en abri pour la population. Cette guerre nous permet également de mieux connaitre les artistes de l’Ukraine, d’avoir une meilleure approche de leurs œuvres ».





Les artistes qui désirent donner une œuvre peuvent contacter par téléphone* les organisateurs ou se rendre sur place à la galerie Noir et Blanc, place du marché à Bastia.

*Tel : 06.73.13.84.97 et 06.87.55.64.34