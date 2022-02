Bastia : le « salon des affaires » est de retour

« Cette manifestation va précéder la fermeture du tunnel de Bastia prévue du 18 février au 11 mars et dans ce contexte et afin de limiter la perte de fréquentation et donc la baisse de chiffre d’affaires de nos commerces, elle va permettre aux commerçants de procéder à du déstockage et ainsi mieux appréhender ces 3 semaines qui vont être lourdes à gérer » explique Olivier Simoni, président de l’UCA. « Initié en 2018, nous avions organisé ce salon en 2019 mais dû faire l’impasse en 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Cette année on a pris la décision de relancer le salon car c’est un levier économique important »



Plus de 40 commerçants



Ce salon qui regroupera 42 commerçants et artisans se tiendra sous chapiteau de 800 m² et sera ouvert du jeudi au samedi de 10h à 19 h 30 et le dimanche 13 de 10h à 17h. « Il s’agit d’un salon maitrisé. Nous aurions pu le faire sur une étendue plus vaste, avec plus de commerçants, mais le contexte COVID nous en a dissuadés ».



Cette opération, outre la compensation de la baisse d’activité liée à la fermeture du tunnel, a aussi pour objectif de créer un événement au cœur de la ville, de promouvoir le commerce de proximité et de faire connaitre l’ensemble des boutiques du centre-ville à la clientèle extérieure et inversement, puisque pour la première fois le salon s’ouvre aux commerces du grand Bastia. « Pour ce salon nous avons reçu les soutiens des collectivités : Collectivité de Corse, Mairie de Bastia, Communauté d’Agglomération de Bastia, CCI mais aussi de l’UCB, Union des Commerçants Bastiais et de privés comme AXA Agence Garsi-Marchesi et l’agence de Bastia de la BNP PARIBAS ».



Durant ces 4 jours, l’offre commerciale sera variée et attractive : prêt à porter et accessoires homme, femme et enfants, sport, décoration, bijoux, produits de beauté, soins et bien être… « Comme il n’y aura pas de stands dédiés à la consommation sur place, le salon sera bénéfique à l’activité des cafetiers, restaurateurs et tous les commerces de bouches » souligne Olivier Simoni.



« Il faut féliciter les commerçants qui font preuve de réactivité et de dynamisme en anticipant la gêne occasionnée par la fermeture du tunnel » indique de son coté Pierre Savelli, le maire de Bastia.



« On est conscients de la gêne et de la nuisance des travaux du tunnel et on se devait donc de soutenir les commerçants et artisans de Bastia. C’est un 1er acte dans notre soutien car les travaux vont s’étaler sur 5 ans, sans toutefois que le tunnel soit fermé » ajoute Louis Pozzo di Borgo pour la CdC. Même soutien de la CAB. « Il était tout naturel de soutenir cette action qui entre dans notre politique » exprime Serge Linale, vice-président, en charge du Développement économique à la CAB.



L’accès au salon sera soumis aux règles sanitaires en vigueur : passe vaccinal, port du masque et gestes barrières.