Bastia : le festival de danse contemporaine « Hors champ » investit la ville et la plage

Une semaine de création, de rencontres et de mouvement : la danse contemporaine revient à Bastia, portée par la compagnie Art Mouv’, sa directrice artistique Hélène Taddei Lawson, et une programmation ouverte sur le monde. Pour cette édition 2025, intitulée Hors champ , la danse s’émancipe des scènes traditionnelles pour investir les lieux de vie : jardins et cour du musée, plage de l’Arinella, centre culturel Una Volta, médiathèque de l’Alb’Oru. « Nous avons conçu une programmation riche, diversifiée et accessible, avec la volonté constante de démocratiser la danse contemporaine. La plupart des spectacles sont gratuits », souligne Hélène Taddei. En écho à son titre, le festival fait cette année le pari de l’ in situ , où chaque pas, chaque geste devient un dialogue entre la danse et les lieux, entre danseurs et spectateurs, entre cultures méditerranéennes, entre générations .



A l’occasion de cette édition la Cie Art Mouv’ présentera sa nouvelle pièce « Libre de droits » travaillée et créée à Lomé au Togo, en février dernier, et qui traite des droits humains. « Cette création internationale entre le Togo, la Corse et la Guyane révèle des mondes partagés, défrichant de nouveaux imaginaires, de nouvelles frontières. Le dialogue entre danse africaine, contemporaine, hip hop, voix, musique et vidéo ouvre un espace de liberté dans lequel un vocabulaire à choix multiple peut advenir. » explique Hélène Taddei Lawson. En trois histoires, trois vécus « Libre de Droits » raconte la citoyenneté mondiale et revendique le droit, pour tout un chacun, de vivre, voyager, travailler dans le monde entier.