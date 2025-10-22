CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
À Luri, les pompiers célèbrent l’héritage et préparent l’avenir 22/10/2025 Taxis d’Ajaccio : la colère monte face à la nouvelle ligne de bus vers l’aéroport 22/10/2025 Bastia : le conducteur sous l'emprise de stupéfiants au volant d’un véhicule immobilisé et sans assurance 22/10/2025 Festival Ritrovu : Trois jours pour célébrer l'identité du Pays d'Ajaccio 22/10/2025

Bastia : le conducteur sous l'emprise de stupéfiants au volant d’un véhicule immobilisé et sans assurance


La rédaction le Mercredi 22 Octobre 2025 à 14:36

Mardi, en début d’après-midi, un équipage de Police-Secours de Bastia, relevant de la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse, a interpellé un automobiliste surpris en train de téléphoner au volant. Mais ce n'est pas tout.



Bastia : le conducteur sous l'emprise de stupéfiants au volant d’un véhicule immobilisé et sans assurance
Lors du contrôle, les policiers ont relevé plusieurs infractions : un pneu totalement lisse, un feu stop hors d’usage, l’absence de contrôle technique et d’assurance.
Le véhicule faisait par ailleurs déjà l’objet d’une mesure d’immobilisation administrative. Et le conducteur, dont le permis s’est révélé invalide, conduisait sous l’emprise de stupéfiants.
Il a été placé en garde à vue et son véhicule a été conduit en fourrière.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos