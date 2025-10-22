Bastia : le conducteur sous l'emprise de stupéfiants au volant d’un véhicule immobilisé et sans assurance

Lors du contrôle, les policiers ont relevé plusieurs infractions : un pneu totalement lisse, un feu stop hors d’usage, l’absence de contrôle technique et d’assurance.
Le véhicule faisait par ailleurs déjà l’objet d’une mesure d’immobilisation administrative. Et le conducteur, dont le permis s’est révélé invalide, conduisait sous l’emprise de stupéfiants.
Il a été placé en garde à vue et son véhicule a été conduit en fourrière.
Le véhicule faisait par ailleurs déjà l’objet d’une mesure d’immobilisation administrative. Et le conducteur, dont le permis s’est révélé invalide, conduisait sous l’emprise de stupéfiants.
Il a été placé en garde à vue et son véhicule a été conduit en fourrière.
-
Tempête Benjamin : la Corse placée en vigilance orange
-
Tempête Benjamin : les traversées maritimes perturbées entre la Corse et le continent ce jeudi
-
À Luri, les pompiers célèbrent l’héritage et préparent l’avenir
-
Taxis d’Ajaccio : la colère monte face à la nouvelle ligne de bus vers l’aéroport
-
La tempête Benjamin va balayer la Corse ce jeudi