Bastia : le chef Quentin Sanchez récompensé par la dotation Jeunes Talents de Gault&Millau

La Corse a désormais un nouveau nom parmi les jeunes talents de la gastronomie française. Quentin Sanchez, 33 ans, vient de recevoir l’une des distinctions annuelles du guide Gault & Millau, la dotation "Jeune Talent", décernée à une trentaine de chefs à travers le pays. La remise du prix a eu lieu à Toulon, ce lundi 2 juin, lors d’une cérémonie rassemblant la nouvelle génération de restaurateurs soutenus par le guide.



Originaire de Besançon mais arrivé très jeune en Corse, Quentin Sanchez y a effectué l’essentiel de sa vie et de sa carrière. Formé à Bastia, il obtient son BTS en 2013, avant d'intégrer plusieurs maisons renommées comme le Grand Hôtel de Cala Rossa à Porto-Vecchio, où il perfectionne sa technique. Après des expériences en tant que chef particulier et traiteur dans le sud de l’île, il prend la tête de plusieurs cuisines bastiaises, notamment celles de La Litorne et La Corniche.



En mars 2025, il ouvre "ADN", son premier restaurant personnel, dans le centre-ville de Bastia. Un nom court et tranchant pour une démarche assumée : celle d’un cuisinier qui revendique une liberté de création, tout en restant profondément attaché à son territoire d’adoption. La majorité des produits utilisés dans sa cuisine proviennent de l’île. Légumes de saison, viandes corses, poissons du marché : tout y est travaillé dans un esprit de fraîcheur, sans s’interdire des détours hors de l’île lorsque cela enrichit le plat. "Je ne m’enferme pas dans du 100 % Corse", explique-t-il. "Mais l’essentiel est là, dans les produits, les paysages, les gens."



Le restaurant, installé rue de l’Ancienne Poste, propose le midi une formule bistronomique et, le soir, une carte plus ambitieuse en plusieurs temps. Le lieu, épuré, accueille une vingtaine de couverts, avec une terrasse en extérieur durant la belle saison.



Cette dotation "Jeune Talent" vient récompenser à la fois un parcours, une implantation locale et une approche centrée sur le produit et la transmission du goût. Elle s’inscrit aussi dans une reconnaissance plus large de la scène culinaire insulaire, que le guide Gault & Millau suit de près depuis plusieurs années. "Cette distinction représente beaucoup, c’est une vraie reconnaissance pour tout ce travail accompli", confie le chef, sans emphase. Elle donne aussi un coup de projecteur sur une cuisine corse en mutation, portée par une nouvelle génération de chefs formés localement, mais ouverts sur le monde.