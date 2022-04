Bastia : le beau projet de la "Forêt Merveilleuse" de Paese Novu

Il s'agira, aussi, de fédérer une communauté d’acteurs autour du projet centré sur les enfants. et d'associer les parents, les familles à la dynamique du quartier et du projet en créant un espace partagé

Ce projet, dans un espace à protéger et à partager, à plusieurs objectifs. Pédagogiques avec l’acquisition de connaissance en sciences du vivant, en développement durable, en Arts plastiques, en musique, en EPS (découvrir, parcourir cet espace naturel en mini-randonnée, en vélo) et éducatifs :(acquisition de savoirs Faire, de savoir Être (comprendre, respecter, aménager un espace partagé, le faire découvrir)« Ce projet est porté en étroit partenariat avec deux classes de l’école François Amadei, une classe de CE2 et une classe de CE1 » souligne Françoise Huguet, directrice d’OPRA. « Dans l’esprit retenu par la Cité éducative avec donc les services de l’Etat, la mairie, le CCAS, il se veut être un projet qui maille multiples partenaires. En l’occurrence ici : Paese d’avvene, Fiora di Murza, Corspertu, ABCDanse, le théâtre du commun, Zeru Frazu et bien d’autres encore à venir ».La 1partie du projet a été de faire découvrir cet espace, cette forêt peu connue, aux enfants et aux parents qui ont fait le choix d’accompagner les professeurs des écoles sur ce projet. Dans un second temps, un espace a été choisi et délimité. « C’est cet espace qui a vocation à être nettoyé, débroussaillé, aménagé mais en laissant des zones intactes car l’idée est de pouvoir découvrir les espèces végétales et animales dans un milieu naturel » précise Françoise Huguet.Ce samedi matin, sous un beau soleil, un grand nettoyage partagé de l’espace était organisé car malheureusement y trainent des déchets dont certains sont dangereux ou toxiques : ferrailles rouillées, plastiques en décomposition…Les services des Espaces verts de la mairie de Bastia ont ensuite évacué tous les déchets, plusieurs kilos au total. « Pour ce grand projet nous avons fait intervenir une personne ressource dans le quartier quant à sa connaissance des espèces animales et végétales du milieu proche. Cette personne a également transmis sa connaissance du patrimoine, notamment en ce qui concerne les différents chemins à l’abandon qui partent de cet espace et qui pourraient être réhabilités pour des mini randonnées. A l’inventaire du patrimoine architectural, bâti ancien, murs des terrasses, végétal et animal, nous associons des séances de dessins pour reproduire ce que les enfants ont découvert. Les enseignants ont invité leurs élèves à découvrir les espèces animales et végétales, leurs interactions ». En liaison avec la recyclerie OPRA, des nichoirs ont été réalisés ainsi qu’une signalétique, en français et en corse, des poèmes seront écrits, édités et déposés sur certains arbres remarquables d’ici quelques semaines.Un projet de longue haleine qui a débuté en septembre 2021 avec différents intervenants. Ainsi l’association Paese d’avvene est intervenue auprès des enfants des classes de CE2 et CE1 en créant avec eux et des mamans volontaires, un jardin pédagogique dans la cour de l’école, en limitant les besoins d’entretien tout en proposant des activités et observations pour les enfants. Une autre association, Fiore di Murza, est venue une journée initier les enfants aux différents végétaux, leurs formes, sur la base d’un atelier poterie avec empreinte des différents végétaux trouvés dans l’espace de la forêt merveilleuse. Un habitant du quartier qui connait très bien tous les chemins de cet espace naturel dit « Forêt Merveilleuse » a pu également initier au repérage des différentes espèces de végétaux. En janvier, avec Cors’spertu, les enfants ont pu s’initier aux cartes, de la carte google à celle de l’IGN, à leur lecture, à l’appropriation de la nature par les comportements à adopter, au respect des espaces naturels, à l’équipement du randonneur, à l’initiation et à l'utilisation de la boussole…Avec l’association ABCDanse, sera organisée dans quelques semaines une chasse au trésor dans l’espace de la Forêt Merveilleuse afin de mettre en pratique les séances d’orientation et de pouvoir se rendre sans se perdre dans l’espace dédié. De son côté, la recyclerie d’OPRA, à partir d’un des dessins d’Anne Belot, ingénieure agronome et autrice d’une bande dessinée, a confectionné des tee shirts qui serviront à cette chasse aux trésors. Les enfants, les parents et l’équipe éducative ont régulièrement des échanges quant au choix des aménagements souhaités : tables, assises, bancs. « Ces aménagements permettront de pouvoir partager des temps ludiques ensemble lors des activités du projet, ces espaces auront pour vocation d’être utilisés par les habitants du quartier » souligne Françoise Huguet qui révèle qu’un mini festival aura lieu les 16 et 17 juin dans cet espace. « Pour ce mini-festival nous serons accompagnés par des artistes, des musiciens, des acteurs qui évolueront sur une scène naturelle ».