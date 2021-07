Bastia : la ville met en vente 5 logements pour les jeunes ménages

D'ici à deux ans, la rue Chanoine Letteron, plus communément appelée la rue droite, accueillera deux nouveaux immeubles construits par la ville de Bastia dans le cadre du plan cœur de ville. Jusqu'au 23 juillet, les jeunes ménages souhaitant acquérir leur premier bien pourront candidater pour acheter un des 5 logements que la mairie de Bastia met en vente à des prix modérés, en dessous du marché.



"Nous avons voulu éviter la gentrification dans ce quartier, il était donc important pour nous d'inclure des appartements en accession sociale pour les jeunes ainsi que des logements sociaux", explique la première adjointe au maire Emmanuelle de Gentili.



Ainsi de jeunes ménages bastiais pourront se loger dans le centre ancien, dans une rue qui, depuis près de deux ans, a été entièrement réaménagée et piétonnisée. Pour 166 306 euros, ils pourront acquérir des T3 flambant neufs de 72 à 74 mètres carrés aux normes, avec ascenseur. A quelques mètres plus haut dans la rue, un des immeubles comportant uniquement des logements sociaux prendra d'ailleurs la place de celui qui avait tragiquement explosé à cause d'une fuite de gaz en 2005. L'ouvrage devrait être livré à la fin 2022 voir au début de 2023.



Qui peut candidater ?



Pour accéder à ces logements des critères spécifiques sont à remplir. Les plafonds de ressources annuels sont ceux de la zone B soit pour une personne seule des revenus à 24 683€ ou 32 914€ pour un deux personnes. De plus, les primo-accédants devront vivre au minimum dix ans dans le logement sans possibilité de le vendre avant ce délais.



L'info en +

Pour s'inscrire et connaître les modalités de candidature envoyez un mail à l'adresse suivante : accession.letteron@gmail.com