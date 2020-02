Bastia : la seconde jeunesse du Kiosque à musique

C.-V. M le Vendredi 21 Février 2020 à 08:26

Le kiosque à musique de la place Saint-Nicolas achève sa cure de jouvence. Entamés en Juillet dernier les travaux de réfection s'achèvent. Ce jeudi matin le Kiosque, dont le soubassement a été revu et corrigé et où les grilles ont été posées, a retrouvé sa coupole. Les travaux d'un montant de plus de 400 000 euros hors taxes, devraient s'achever dans quelques jours...

