Bastia : la place Saint-Nicolas passe en mode vintage

Le vintage s’installe à Bastia. Ce samedi 25 octobre, les associations La Valerina et Youngtimers Club Bastiais organisent un événement festif sur la place Saint-Nicolas, entre mode responsable et passion automobile. Toute la journée, de 9h à 18h, la partie haute de la place accueillera un grand vide-dressing et une exposition de voitures des années 1980 et 1990, en accès libre. Né en 2023 à l’initiative de Valérie Evangelista, le vide-dressing a lieu deux fois par an, au moment des changements de saison. « Je l’organise quand on commence à trier nos placards pour voir les vêtements dont on veut se séparer. Samedi, on pourra retrouver des vêtements, des accessoires, des chaussures, tout de seconde main. »





Cette édition d’automne réunira 48 exposantes, chacune installée dans un espace de 3x3 mètres décoré comme une véritable mini-boutique. « On n’est pas comme les puces du dimanche, alors je leur demande de retranscrire des petites boutiques : elles installent des tapis, des plantes, des cadres, elles font des affiches. Et ensuite, elles vendent tout ce qu’elles ont dans leur armoire, tout ce qui n’est pas neuf, bien évidemment. » À côté, une trentaine de voitures de collection seront exposées sur la place Saint-Nicolas, issues de collections privées. Des modèles mythiques comme des Peugeot 205 GTI, des Porsche 911 ou encore des Golf GTI seront présentés par des passionnés venus de toute la Corse. « On va retrouver tout ce qui nous faisait rêver étant jeunes », souligne Valérie Evangelista.





Le vintage, une tendance qui fait son retour





Si l’événement se veut festif et ouvert à tous, il porte aussi un message fort autour d’une consommation plus responsable. Côté mode, le vide-dressing met en avant le recyclage textile, un geste concret pour la planète. « Le textile est très polluant. Il ne faut pas le jeter dans les poubelles à ordures. C’est ce que je veux transmettre dans nos événements, c’est ce qui me tient à cœur », insiste Valérie Evangelista. Loin de concurrencer les commerces locaux, l’événement contribue, selon elle, à dynamiser le centre-ville. « On peut trouver pas mal de petites pépites au milieu des stands, et pas que des grandes marques. On sent vraiment cet engouement pour le vintage et la seconde main qui revient en force. Et puis on ne fait aucune ombre aux magasins aux alentours, au contraire. »





Un goût du vintage qui se retrouve également dans la partie automobile, orchestrée par le Youngtimers Club Bastiais. « Mon fils, Jules, a monté cette association. Il a 16 ans, et il a eu en cadeau, à 14 ans, une Austin Mini des années 1980, qu’il a retapée entièrement avec mon papa qui est collectionneur. Et d’ailleurs, elle sera exposée ce jour-là ! » Du côté des visiteurs, l’engouement est aussi palpable. « On a des gens d'Ajaccio, de Porto-Vecchio et même de Balagne qui viennent exposer leurs voitures, et aussi des visiteurs qui arrivent de très loin. Ils partagent leur passion tous ensemble. Par exemple, la dernière fois, on a eu quelques Golf GTI des années 1980. Les passionnés ont pu échanger, se montrer les moteurs, leurs restaurations, et ils vont bientôt monter un club. Franchement, on voit de beaux moments de partage et c'est ça qui est beau. »





Au fil du temps, l’événement gagne en notoriété et ne cesse d’attirer un public toujours plus large. « La première fois, on a peiné pour faire venir dix voitures avec notre petit réseau. Au bout de la quatrième édition, on n’a même plus besoin d’appeler : ce sont les exposants qui nous contactent. » Les inscriptions, côté vide-dressing comme pour l’exposition automobile, affichent complet, et l’enthousiasme dépasse les frontières de la ville. « On a même une liste d’attente. Ça prouve que, quelque part, le pari est gagné. » Toute la journée, visiteurs et passionnés pourront flâner librement, « regarder l'exposition, partager de bons moments de leurs souvenirs d'enfance devant les voitures et également venir chiner et acheter tout ce qu'il y a au vide-dressing, les vêtements de seconde main ».





Plus d’informations sur l'événement : @la.valerina et @youngtimers.club.bastiais sur Instagram

