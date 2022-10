Bastia : la musique sous toutes ses formes à la 2e édition de Musica Day

La 1ère édition s’était tenue en septembre 2019, puis le virus avait mis les notes hors de portée en 2020 et 2021. « A travers sa politique culturelle de développement des pratiques artistiques et de soutien aux pratiques amateures, cette journée, portée par la Ville de Bastia à travers la direction des affaires culturelles, rassemble tous les passionnés de musique » soulignait sur place Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la culture. « Cette journée se fait en partenariat avec le Conservatoire de Corse Henri-Tomasi et d’autres associations y ont été conviées comme Una Volta, Le Rezo, Citadell'Anima » ajoutait Laurence De Solliers, animatrice de musique actuelle. Un brunch musical était aussi proposé par la cafeteria.





Tout au long de la matinée s’est tenue une bourse aux instruments de musique, permettant à celles et ceux qui le souhaitaient de vendre ou d’acheter un instrument de musique d’occasion : guitares, violons… La terrasse abritait quant à elle une foire aux vinyles en partenariat avec le collectif ajaccien La Clarté.

Les studios de répétition du Centre Culturel Alb’Oru avaient ouvert leurs portes pour accueillir les familles curieuses de découvrir le programme d’activités de l’année. Enfin cette matinée était aussi l’occasion au Centre Culturel L’Alb’Oru de présenter ses autres ateliers qui se déroulent tout au long de l’année.

Dans l’après-midi, le Festival Arte Mare ajoutait sa petite note avec la projection du film « Blues Brothers » de John Landis.