Bastia : la distribution de masques réutilisables aux habitants est lancée

Ce mercredi 20 mai, la Ville de Bastia effectuera une distribution au grand public de masques lavables et réutilisables, fabriqués localement aux normes AFNOR. Deux points de distribution seront mis en place :



- Au Théâtre municipal

- Au Centru culturale Alb'Oru



Cette distribution s’adresse aux personnes domiciliées à Bastia et n'ayant pas encore bénéficié de la distribution au public prioritaire par la Ville et son CCAS. Un masque par personne pourra être retiré de 8h à 15h sans interruption, sur simple présentation d'une carte d'identité et d'un justificatif de domicile.



Enfin, les personnes ne pouvant se déplacer et répondant aux critères du public prioritaire (âgé.e.s. de plus de 70 ans, vulnérables de par leur état de santé ou bénéficiaires de minima sociaux) peuvent toujours contacter le CCAS au 04 95 55 96 45 afin d’obtenir une livraison de masque à domicile.