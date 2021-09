Bastia : la Fête du sport revient du 13 au 19 septembre

«Nous sommes très contents de pouvoir organiser cette Fête du sport cette année » souligne Louis Pozzo Di Borgo, le président de la CAB. «Cette fête est une institution, incontournable. L’an passé son absence a pénalisé les clubs et associations en termes de licenciés et de fréquentation ». La crise sanitaire étant toujours de mise, le village des sports sera amputé de sa partie Quai des Martyrs et du Vieux-Port. Mais la place Saint Nicolas abritera elle une centaine de clubs de toutes disciplines.

Par contre les animations débuteront dès le lundi 13 pour les scolaires avec lundi 13 et mardi 14 à partir de 9 heures des journées découvertes scolaires au stade du Bastio à Furiani. «Plus de 200 élèves des classes du primaire pourront découvrir différentes disciplines. L’encadrement et les animations seront assurés par les clubs, associations et éducateurs sportifs de la CAB » explique Louis Pozzo Di Borgo.





Deux jours d’assises sportives

Jeudi 16 et vendredi 17 auront lieu des assises sportives, réservées aux acteurs du sport. La 1ère journée se déroulera de 17 heures à 20h30 dans la salle du Conseil municipal de Bastia mise à disposition par le maire Pierre Savelli. «C’est pour nous un réel plaisir de voir cette année organisée cette Fête du sport dont l’absence l’an passé pour cause de Covid a considérablement diminué l’activité sportive » indique Pierre Savelli. «Cette édition 2021 doit être pour nos clubs l’occasion de redémarrer, booster leurs activités. On va aussi mettre l’accent sur le développement des sports Nature». Thèmes de cette 1ère journée d’Assises, le jeudi 16 : «Comment optimiser les équipements sportifs en intégrant un dispositif de Bâtiments connectés» et «Quelle stratégie pour aménager de nouveaux sites en plein air adaptés au lancement d’une politique du sport nature ?». La deuxième journée, vendredi 17 de 17 heures à 20h30, aura pour cadre l’amphithéâtre de l’Institut Régional d’Administration. «On ne rappellera jamais assez l’importance de la Fête du Sport à Bastia» commente Didier Grassi, responsable de la communication à l’IRA. «Le pass sanitaire souvent imposé aujourd’hui peut poser interrogations aux parents. Cette fête doit les rassurer et permettre aussi de relancer les activités sportives, de permettre à la vie sportive de reprendre le pas. C’est pourquoi cette année, cette fête du sport prendra une importance particulière ». Thèmes de cette 2ème journée : «Le sport santé» et «Sport et développement durable».





Gilles Cioni, parrain de l’édition 2021.

Pour cette version 2021, la CAB a choisi pour parrain Gilles Cioni, joueur emblématique du SCB mais pas que. «Au-delà de sa carrière exceptionnelle, Gilles représente aussi la reconversion réussie au sein d’une entreprise. Il incarne la réussite sportive d’un jeune corse, sur l’île mais aussi bien au-delà de la Corse» explique Louis Pozzo Di Borgo.

«C’est toujours pour moi un honneur et une fierté de répondre à de telles invitations » souligne l’ancien capitaine du Sporting. «Depuis l’âge de 3 ans, j’en ai aujourd’hui 37, le sport a occupé toute ma vie. J’ai toujours essayé de bien représenter mon île sur le continent. Le sport est source d’épanouissement et de belles rencontres. Il faut aussi expliquer aux jeunes qu’on peut très bien pratiquer le sport sans pour autant délaisser ses études. Beaucoup de jeunes sportifs se retrouvent souvent sur le carreau. Si aujourd’hui je peux avoir un rôle de conseil, je suis disponible »





Hommage à Hidetoshi Nakahashi

Cette fête du sport se voudra aussi un hommage à Hidetoshi Nakahashi, décédé en juillet 2019 à Bastia l’âge de 75 ans. «La Fête du sport a aussi un devoir de mémoire» déclare le président de la CAB. «Hido Nakahashi est une figure du karaté insulaire mais aussi international. Il est arrivé en Corse en 1976 alors que le karaté en était à ses balbutiements. Il a rendu la discipline populaire. Aujourd’hui la Corse recense de nombreux champions de Karaté de haut niveau comme les sœurs Feracci. Alexandra Feracci a d’ailleurs participé dernièrement aux JO de Tokyo. La CAB a en projet un grand dojo.».





Le village des sports

Cette fête du sport se terminera par l’implantation du traditionnel Village des sports sur la place Saint Nicolas. «Elle rassemblera en un seul lieu plus de 90 associations et clubs, pour presque autant de disciplines » précise Thomas Nutti, chef de service du développement sportif de la CAB. «Nous avons eu le feu vert de la préfecture. Seuls les exposants devront être munis du pass sanitaire. Le port du masque sera obligatoire et des flacons de gel seront disponibles dans l’enceinte du village ».

Le village ouvrira ses portes le samedi 18 à 14 heures et jusqu’à 18 heures avec présentation des associations, renseignements sur leurs activités, démonstrations et animations.

Dimanche ouverture non-stop de 9 à 18 heures avec animations et démonstrations en stand et sur podiums.

A ne pas manquer !