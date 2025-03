Bastia : la CAB pose la première pierre de son futur centre technique et administratif

La Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) a lancé, ce mardi, la construction de son futur centre technique et administratif, situé dans le Parc d’Activités d’Erbajolo. Ce projet, d’un coût total de 8,1 millions d’euros, vise à réunir plusieurs services actuellement dispersés sur différents sites et à améliorer les conditions de travail des agents. La livraison est prévue pour la fin de l’année 2026.

Avec ses 3 000 m² de superficie, le bâtiment accueillera plus de 120 agents, soit 80 % des effectifs de la CAB. “C’est un centre technique très qualitatif et fédérateur. Il était indispensable pour nous d’avoir un pôle commun, une casa cumunaqui réunit nos agents”, souligne Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB. “Nous tenons nos engagements, nous répondons à leurs attentes et c’est une grande fierté.”



Le futur centre abritera notamment la direction de la prévention, de l’inclusion et de la citoyenneté, la direction de la résilience du territoire et la direction du développement économique et territorial. L’ensemble du projet est financé par l’État à hauteur de 5,4 millions d’euros, dans le cadre du plan de transformation et d’investissement pour la Corse annoncé en 2018 par le président de la République. La Collectivité de Corse contribue à hauteur de 1,1 million d’euros, tandis que la CAB investit 1,6 million d’euros.



Des conditions de travail améliorées pour les agents

Au-delà du regroupement des services, ce nouvel équipement répond aussi à un enjeu de conditions de travail. La direction de la collecte et du tri des déchets, actuellement installée dans les anciens locaux de l’usine Casanis, bénéficiera enfin d’infrastructures adaptées. “Les agents œuvrent aujourd’hui dans des locaux indécents et obsolètes”, reconnaît Louis Pozzo di Borgo. Un constat partagé par Jean-Charles Leonardi, élu en charge des déchets à la CAB : “Les conditions actuelles ne sont pas optimales. Ce projet était nécessaire pour l’ensemble des services, et notamment ceux de la collecte.”

Le centre technique comprendra également des infrastructures adaptées aux besoins des services municipaux, avec une aire de lavage plus grande pour l’entretien des véhicules, y compris les camions de collecte. “Nous avions un point de lavage, mais il était réduit. Celui-ci sera plus adapté à la taille de nos véhicules, avec moins de contraintes techniques et une plus grande proximité avec les services annexes”, précise Jean-Charles Leonardi.