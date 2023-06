Bastia : hommage aux soldats du 173e RI morts sur le champ de bataille

C'est notamment le cas pour les élèves de l'école primaire de Sisco, qui ont noué un lien particulier avec les soldats de cette guerre. La classe, dirigée par Marie-Pierre Angelini, a mis la main sur un trésor inestimable: les lettres d'archive d'un Poilu de leur village qui a été capturé par les Allemands en septembre 1914 et qui n'est retourné à Sisco qu'en 1919. "Nous nous sommes servis de ces souvenirs épistolaires et nous avons créé une histoire, indique l'enseignante. Avec les enfants, nous avons inventé des lettres soumises à la censure qu'il a envoyées à ses parents, et en parallèle, les enfants ont dû écrire un journal pour un de ses amis dans lequel il écrivait la vérité sur la guerre. Ce parallèle entre les deux écrits a permis aux élèves de vite se mettre en situation, à plus forte raison parce qu'ils connaissent également les descendants de ce soldat."



Au cours de la cérémonie, les jeunes ont lu les lettres envoyées par les Poilus, afin de partager au plus grand nombre le vécu de ces hommes. L'expérience a d'ailleurs marqué les enfants de la classe, qui se sont immergés pleinement dans cette histoire. "Ca m'a bouleversé comme récit, car vu l'âge auquel le soldat est parti, ça aurait pu être mon père. C'est triste", indique Océane, 11 ans.



La journée d'hommage s'est terminée lorsque l'assemblée a entonné U rittratu. Ce chant, écrit par les frères François et Dominique Vincenti, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, relate l'histoire vraie de Maria, une veuve de leur village de Santa-Reparata-di-Balagna. Son mari, Marcel, est parti au combat en lui promettant de revenir. Malheureusement, il meurt au front et sa femme se consolera toute sa vie avec le portrait de son mari.



"Entendre la chanson U rittratu, ça fait quelque chose. Les photos à la maison, nous les avons et nous les gardons en souvenir de ceux qui ne sont plus", souligne le commandant François Antonetti, président régional de l'Amicale du 173e régiment d'infanterie. Ce fils et petit-fils de combattants garde un attachement particulier à ces soldats, et fait de son mieux pour transmettre son savoir aux jeunes générations. "Ces jeunes ont fait un travail formidable, car ils ont allés partout pour collecter ces souvenirs de Poilus. Voir que les instituteurs, les municipalités ou que même nous, anciens combattants, arrivent à leur inculquer le souvenir, ça les encourage à se l'approprier, avant de le transmettre à leur tour."