Bastia fidèle à la tradition des "fucarè" de la Saint-Jean

Lors de la préparation des feux, les jeunes des quartiers se rendaient sur la place du marché. “Il y a un vieux commerce, toujours présent aujourd’hui -les Anciens Etablissements Belgodere - qui vendait un peu de tout. Il n'était pas rare que les jeunes aillent demander de récupérer tous les cartons du commerce, parce qu'il recevait toujours de la quincaillerie. On trouvait vraiment de tout dans ce magasin. Les jeunes allaient chez lui, ou bien chez d’autres personnes de la place du marché, pour récupérer des cagettes en bois ou tout autre chose qui pouvait prendre feu.”





Autrefois, les jeunes veillaient même la nuit autour du fucarè pour éviter les coups bas. “Il n'était pas rare le matin, à quelques jours de la Saint-Jean, de voir des silhouettes dans les cartons”, déclare Battì Raffalli. “Les plus grands, et surtout les plus costauds, dormaient dans de petites cabanes près du tas de bois pour le surveiller toute la nuit. Il est arrivé, dans les années 50 et même au début des années 60, que le feu de la Saint-Jean, de la basse ville ou de la haute ville, brûle avant le bon jour. Il était allumé par ceux qui venaient du quartier rival pour donner du travail en plus à tous les jeunes, qui devaient alors à nouveau aller dans les magasins et chez les ébénistes pour récupérer du bois ou des cartons.”





Aujourd’hui, le feu de la Saint-Jean n’a plus lieu qu’à un seul endroit, sur le quai sud du Vieux-Port, au pied de la citadelle. Si les rivalités d’antan ont disparu, l’esprit du fucarè continue d’animer les Bastiais chaque mois de juin. À l’approche de la Saint-Jean, les préparatifs débutent. “Le monticule et la pyramide deviennent de plus en plus grands. Quand il commence à être très haut, en général nous sommes le 21 ou le 22 juin. C’est un rendez-vous qui fait partie des traditions de Bastia.”





À Bastia, tous les 23 juin, l’ambiance de fête populaire, mêlant ferveur religieuse et convivialité de quartier, reste intacte. “C’est une fête de quartier où la cérémonie religieuse est parfois dépassée par l'envie de convivialité des habitants”, précise Battì Raffalli. “C’est aussi un moment de retrouvailles avec des anciens du quartier, qui sont partis après l’urbanisation de leur quartier, et qui habitent désormais ailleurs, parfois même en dehors de la ville. Les fêtes religieuses, qui sont aussi des fêtes de quartier, sont importantes. Il y a des dates comme celle-ci que l'on ne changera pas et qui continuera encore pendant des siècles.”



* La ville organise également un fucarè à Lupinu, sur le terre-plein devant le boulodrome