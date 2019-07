Bastia en fête pour la 5ème édition du Festival "I Sulleoni" du 24 au 27 juillet

"Le fer de lance d'un Bastia en émulation permanente, forte d'artistes émergents et confirmés, un écosystème qui n'a de cesse de produire, d'imaginer, de créer et d'inventer", c'est à travers ces mots que Pierre Savelli, Maire de Bastia, a défini ce Festival qui fêtera cette année sa cinquième bougie.



Au programme donc, cinéma, théâtre, musique, danse et autres arts sonores que chacun pourra découvrir, gratuitement, du 24 au 27 juillet, dans de nombreux endroits historiques de Bastia.



Cette année, "I sulleoni" portera son regard de l'autre côté de la mer Tyrrhénienne, puisque c'est l'Italie qui sera mise à l'honneur durant ces 4 jours de festivités, grâce à la Directrice artistique du Festival, Delphine Ramos, ainsi que toute son équipe, mais également grâce au travail de nombreux bénévoles qui oeuvrent à l'organisation de cet événement. De la Place du Donjon à la Place Vincetti, du Parvis de de l'église St Roch aux Jardins suspendus du Musée, de nombreux artistes insulaires et autres seront présents, durant ces 4 jours, pour plonger Bastia, ses habitants, et ses visiteurs, dans une belle ambiance culturelle et festive. Top départ le mercredi 24 juillet, avec un atelier découverte de chants polyphoniques dans le Jardin de la Mairie de Bastia, en compagnie de Doria Ousset, puis d'une soirée d'ouverture en compagnie de l'artiste italien, Giorgio Poi, à l'occasion d'un "Pique-nique électronique". À noter enfin que le Festival s'achèvera le samedi 27 juillet, à l'occasion d'un Bal qui aura lieu Place du Donjon en compagnie de nombreux artistes.