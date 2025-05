Bastia : deux jours pour découvrir l’aviation légère avec l’Aéroclub Saint-Exupéry

À vos agendas ! L’Aéroclub de Bastia Saint-Exupéry organise, ce week-end des 18 et 19 mai, ses Journées Portes Ouvertes. De 10h à 18h, l’occasion est offerte à tous, curieux comme passionnés, de plonger dans l’univers de l’aviation légère et sportive.



Créé en 1946 sous le nom d’Aéroclub Jean Casale, puis rebaptisé Saint-Exupéry dans les années 1980, le club porte aujourd’hui l’héritage du légendaire écrivain-aviateur. Il est le seul en Corse à participer à l’opération nationale initiée par la Fédération Française Aéronautique. Objectif : faire naître des vocations et partager une passion qui ne s’essouffle pas. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront explorer les coulisses du pilotage grâce à de nombreux ateliers : présentation des avions, mécanique du vol, visite guidée des cockpits, explication des instruments de bord… Les enfants seront aussi de la partie avec des concours d’avions en papier et des moments ludiques pensés pour eux.



Les pilotes bénévoles, membres de l’association à but non lucratif, présenteront également les cursus de formation proposés par le club : le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) pour les collégiens et lycéens, les licences de pilote (PPL et LAPL), ou encore les orientations vers les métiers du ciel, civils ou militaires.



Côté pratique, des vols d’initiation seront proposés sur place via les « passeports initiation » de la FFA (1h30 ou 3h), et nouveauté 2025 : des vols à frais partagés avec la plateforme Wingly, accessibles en ligne. Un café-croissant sera offert chaque matin, et un goûter en fin de journée complétera cette expérience conviviale.



Rendez-vous devant le hangar de l’aéroclub, à l’aéroport de Bastia. Comme le dit l’équipe organisatrice : « Ce qui compte, c’est de faire décoller les rêves. »