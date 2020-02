Bastia : deux interpellations après des tirs de plomb sur le collège de Montesoro

Une semaine après l'affaire du jeune homme de 14 ans blessé par un tir de plomb à la sortie du collège de Montesoro, l'établissement scolaire est à nouveau la cible des tireurs . Ce jeudi il était 18h30 quand la principale du collège de Montesoro et un professeur d'enseignement général ont été surpris par des tires de carabine à plomb qui visaient les bureaux de la direction.La responsable de l'établissement a aussitôt contacté la police qui était sur place dans le cadre de l'enquête après l'incident de l'adolescent. Les forces de l'ordre ont donc pu rapidement intervenir et facilement repérer les auteurs des faits qui se trouvaient dans un appartement situé en face de l'établissement scolaire.Deux jeunes hommes ont été placés en garde à vue. Le plus jeune, encore mineur, devrait sortir en fin d'après-midi ce vendredi alors que le deuxième sera présenté au procureur de la république à la première heure de ce samedi 8 février."Fort heureusement, les personnels encore présents sur les lieux n’ont pas été blessés. Ils ont fait preuve d’un sang-froid exceptionnel que je veux saluer", affirme le rectorat dans un communiqué qui condamne avec la plus grande fermeté "cet acte de violence intolérable" en apportant "soutien plein et entier à la principale, aux personnels et aux élèves du collège de Montesoro."Une plainte a été par ailleurs déposée au commissariat de Bastia.